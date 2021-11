La lapidaria frase que Pampita le habría dicho a Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en pleno Wandagate

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja durante diez años. Juntos construyeron un proyecto de vida y de su amor nacieron cuatro hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. A pesar de que la relación terminó abruptamente en medio de un escándalo, es imposible borrar por completo las horas compartidas, las confidencias y, en cierto modo, la confianza. Por eso, cuando en agosto el actor enfrentó uno de los momentos más complicados al separarse de Eugenia ‘la China’ Suárez, acudió a pedirle consejo a su exmujer y ella, fiel a su esencia, fue completamente sincera.

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron juntos desde el 2005 hasta el 2015 Archivo

Las idas y vuelta de la modelo y el artista chileno fueron complejas e incluyeron a una larga lista de personajes. Para quien no vivió los eventos puede ser difícil seguir los hilos que conectan todo pero, con un breve resumen, no hay nada que no pueda entenderse. Pampita y Vicuña estaban felizmente casados y habían construido una gran familia. Todo llegó a un estrepitoso fin cuando ella fue a visitarlo al set de El Hilo Rojo, película que protagonizaba con Suárez.

Lo que se encontró en el lugar pasó a la historia conocido como “el escándalo del motorhome”, ya que se encontró a ambos manteniendo relaciones allí y, según comentó, “había olor a sexo”. En ese momento la actriz negó todo, aseguró que ella estaba comiendo palta completamente vestida y hasta manifestó que estaba tapada “con una mantita de Nepal”. De nada sirvieron sus explicaciones y ese fue el principio del fin para la pareja de la modelo y el actor.

Benjamín Vicuña y la China Suárez tuvieron dos hijos juntos, Magnolia y Amancio Instagram: @sangrejaponesa

Pampita y Vicuña se separaron y, a los pocos meses, él formalizó su relación con su co-estrella de esa película. La modelo siguió con su vida, y a finales de 2019 se casó con Roberto García Moritán, con quien en julio le dieron la bienvenida a Ana, su primera hija en común. Por su parte, Vicuña y Suárez estuvieron seis años juntos y tienen dos hijos: Magnolia y Amancio.

En agosto de este año, mientras Pampita disfrutaba de la llegada de su hija, Vicuña anunciaba por redes sociales su separación de la China. Según revelaron este viernes en Intrusos (América), en ese momento él, devastado, acudió a la modelo para pedirle un consejo. De acuerdo a lo que revelaron en Intrusos (América), la conductora le habría dicho: “Si tanto la querés, hacé algo y recuperala’”.

La picante frase de Pampita a Benjamín Vicuña cuando se separó de la China Suárez

Sin embargo, el mensaje cambió drásticamente cuando explotó el Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que incluyó a la China como tercera en discordia. Una vez más, Benjamín fue a ver a su ex en busca de consuelo y allí habría recibido una respuesta tajante: “Esa es la mujer que elegiste”.