La picante pregunta de Wanda Nara a Cande Molfese sobre Gastón Edul: “¿Solos?”

A lo largo de esta nueva temporada de Bake Off Famosos, los participantes formaron grandes relaciones entre ellos. Sin embargo, una de las más notorias fue la de Cande Molfese y Gastón Edul, quienes en más de una oportunidad trabajaron en equipo y hasta se prestaron ingredientes. Como era de esperar, lo que empezó como una amistad derivó en rumores de romance... ¿qué hay de cierto detrás de todo esto?

Ahora, tras su eliminación, Gastón Edul le dejó un peculiar mensaje a Wanda Nara: “Cuidamela a Cande”. Esto dejó atónita a la conductora, quien no dudó en el siguiente episodio en ir a consultarle a Molfese sobre este comentario.

Tratando de que su pregunta no fuera tan evidente, Wanda le consultó: “¿Cande, volvió la foto de Almendra?”. A lo que la joven le respondió: “Sí, porque hoy estuve muy desconcentrada y sentía que ella me podía aportar”. Esto fue lo que le dio el pie a la modelo para indagar sobre su relación con el periodista deportivo: “¿Y la de Edul cuándo va a venir?”.

Cande Molfese y Gastón Edul fueron compañeros en la última temporada de Bake Off Argentina (Foto: Instagram @gastonedul @candemolfese)

Siguiendo con su trabajo en la cocina e intentando no mostrarse incómoda por el comentario, la ex integrante de Violetta aseguró: “No, la de Edul no. Angelita (Leiva) le ponía la foto, no yo”. Así negó todo tipo de vínculo sentimental con su excompañero de certamen.

Siendo más incisiva, Wanda quiso saber: “¿Nunca se vieron solos?”. A lo que Cande negó con la cabeza. “¿Y por qué cuando él se fue me dijo: ‘Cuidame a Cande’?”, le recordó la conductora del reality. Haciéndose la desentendida con la situación, la participante solo comentó: “¿Dijo eso? Qué sorpresivo”.

Inmediatamente, Wanda cambió el eje de la conversación y la interpeló sobre cómo veía el juego, que ya se encuentra en su recta final. “Tengo muchas ganas, pero está heavy la cosa, somos muy pocos. Estoy a medias, no sé por qué me veo con un pie afuera de la carpa”, argumentó un poco desmotivada Molfese con su trabajo en la cocina.

Para subirle el ánimo con su habitual sentido del humor, la presentadora le lanzó: “Qué mala energía Cande, hay que cambiarla urgente. Poné cuatro fotos de Almendra que tenga familia, tenés que cambiar estas vibras”. “Tenés razón, estoy con el pensamiento negativo. No sé por qué estoy así”, afirmó Molfese.

La foto que despertó rumores de romance entre Gastón Edul y Cande Molfese

Este fin de semana se realizó una fiesta de Bake Off Famosos y fue Camila Homs la encargada de hacer públicas distintas imágenes de la velada en sus redes sociales, pero hubo una en particular que llamó considerablemente la atención de todos. La influencer se tomó una selfie con su pareja José Sosa acompañada de Cande Molfese y Gastón Edul. Lo curioso fue que el periodista deportivo se mostró muy acaramelado con la actriz y hasta la rodeó con el brazo.

Si bien ni Molfese ni Edul se pronunciaron respecto a dicha imagen, las especulaciones sobre el vínculo que los une no tardaron en hacerse eco. En medio de los rumores se conoció una foto que dio mucho de qué hablar. A través de sus historias de Instagram, la influencer Vicky Braier, alias Juariu, que sigue de cerca la vida sentimental de los famosos, mostró un comentario que le dejó un seguidor: “No es pregunta, pero Edul y Cande se fueron juntos de la fiesta de Bake Off”. Ella, por su parte, compartió una captura de la emisión del stream del programa de Telefe donde abordaron el tema y hasta mostraron fotos.

La foto que Cami Homs publicó junto a su novio y a Gastón Edul y Cande Molfese (Fuente: Instagram/@camihoms)

En el stream de Bake Off Famosos de Telefe -que conducen el estilista Kennys Palacios y la influencer Antonella Arboscelli- compartieron una serie de imágenes de la actriz y el periodista deportivo en la calle de la mano. Según se pudo advertir, las imágenes habrían sido tomadas cuando se fueron de la fiesta del programa, puesto que llevaban la misma ropa. “¡Tremendo!, ¿dónde es eso? ¡Y están de la mano!”, expresó el conductor. “Esto ya es una conformación, si están de la mano por la calle”, lanzó.

Se conocieron imágenes de Edul y Molfese tras la fiesta de Bake Off Famosos (Foto: Instagram @juariu / TikTok @telefe)