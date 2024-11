Cami Homs rompió el silencio y habló de los dichos Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez

Después de que Lizy Tagliani lanzara varias frases despectivas hacia Camila Homs, segundos después de que Susana Giménez anunciara que ella y José Sosa eran los ganadores del juego de parejas, la modelo rompió el silencio y se sinceró sobre qué le produjeron los dichos de la cómica.

Entre las frases que lanzó Lizy tras ver que Homs había ganado el premio, se escucharon: “¡Qué bronca! ¡La suerte que tiene esta cornuda!” y también “estos gatos siempre tienen suerte”.

Lizy Tagliani apuntó contra Cami Homs tras ganar el juego en el programa de Susana Giménez

“En el momento no lo escuché, para nada. Yo salí de ahí festejando, me vine al camarín con mi novio, nos pedimos gin tonic, estábamos ‘en una’, pero disfrutando a otro nivel y vemos el bombardeo en el teléfono”, dijo este jueves en una entrevista para Insiders, programa de streaming de Telefe, dando a entender que su celular explotaba de mensajes.

Y siguió: “Ahí me meto en las redes y me entero de todo. Busco en YouTube, porque claro, como estamos todos con el micrófono es como que yo estoy hablando y la gente que por ahí está a diez metros no me escucha lo que estoy diciendo. No la escuché en absoluto”.

Camila Homs y José Sosa visitaron el programa de Susana Giménez

En ese sentido, la joven de 27 años comentó que puso la repetición del ciclo que conduce la diva para escuchar qué había dicho Lizy. “Todos conocemos cómo es Lizy, tiene un humor negro, medio ácido y se recontra pasó, sí, no lo voy a avalar, por supuesto, jamás en la vida avalaría algo así, pero creo que la prensa genera más el odio público de lo que realmente fue”, sostuvo.

Camila Homs rompió el silencio luego del escándalo con Lizy Tagliani (Foto: captura X)

Luego, las conductoras del ciclo quisieron saber su opinión sobre las disculpas de la humorista en su programa radial Arriba bebé (Pop 101.5). “Llegaron sus disculpas, pero realmente era prender la tele y en cualquier programa estaba Lizy hablando y pidiendo disculpas, está todo bien, te confundiste, pero ¿por qué la gente, la televisión y la prensa hablando tanto tanto tanto y generando odio contra ella?”, reflexionó.

“De mi parte, si yo saliera a decir: ‘Sí, me recontra jodió...’. Me chupa un huevo lo que digan de mí y más de una persona que su día a día y su vida se basa en el humor. Así que por mi parte ya lo dije, está todo bien, no me ofendí, no estuvo bueno, pero bueno, es parte de ella. Ella es así”, señaló.

Cuando le consultaron si había hablado con ella, respondió: “No, no llegué a hablar con ella. Me llegó un mensaje que me lo reenviaron, pero yo con ella directamente no hablé”.

Liliana Fontán, la madre de Cami Homs, apuntó contra Lizy Tagliani (Foto: captura)

Sin embargo, Camila no fue la única que habló: también lo hizo su madre, Liliana Fontán, este lunes en A la tarde (América TV). “Estaba viendo el programa con Francesca y con Bautista -hijos de Homs y De Paul-. Y con el grito de los nenes, cuando ganó Cami, no escuché nada de lo que dijo Lizy. Ella después llegó a la noche y le dije: ‘¡Qué suerte que ganaron! Pero me hubiese gustado que lo ganara Lizy, porque tiene buena onda’. Pero hoy a la mañana, cuando escuché todo, dije: ‘Qué suerte que no lo ganó’. Cami tampoco la escuchó en el momento”, se sinceró.

completó: “Ya está. Lo que dijo está dicho. Por más que pida disculpas, lo dicho ya está. Está bueno que por lo menos haya reconocido que se equivocó. Pero no estuvo bien lo que dijo porque no fue una cosa sola... No estuvo bueno. Y como dicen por ahí: ‘Se fue al pasto’”.