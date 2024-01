escuchar

Lali Espósito posee un carisma que deja boquiabiertos a sus fanáticos. La intérprete de “Disciplina” suele decir lo que piensa abiertamente, tanto en entrevistas como a través de las redes sociales. Así, luego de situarse en el foco por compartir su opinión política tras las Elecciones 2023 o recrear una escena de Chiquititas con Cande Vetrano, la actriz de Sky Rojo (Netflix) volvió a utilizar su perfil de X para responder a Carolina “Pampita “Ardohain, luego de que la modelo la eligiera como celebridad con la que pasar una noche.

“Una mujer del espectáculo para pasar una noche”. Con esta consigna, la influencer Juariu le preguntó a Pampita Ardohain a qué famosa elegiría. Sin pensarlo demasiado, la modelo señaló a Lali Espósito. “Diosa, hot. Debe ser bárbara en la cama”, expresó la miembro del jurado del Bailando 2023 en una entrevista reciente.

Posteriormente, le hizo una advertencia a la actriz. “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero, si hay que apostar...”, apuntó.

Lali Espósito no dudó en responder a las declaraciones de la modelo y utilizó el tono directo y carismático que la suele caracterizar. “Che, díganle a Pampa que yo re estoy, eh”, escribió la protagonista de Permitidos, a través de su perfil de X, junto a una serie de íconos de corazones y expresiones divertidas. Y concluyó: “Diosa”.

La respuesta de Lali Espósito a Pampita X: @lalioficial

La publicación de Lali superó el millón de reacciones menos de 24 horas y los fanáticos de la cantante reaccionaron a su picante comentario. “Qué lindo que seas una artista que dice lo que piensa”, señaló uno. “Del lado Lali de la vida”, escribió otra. Un tercero agregó: “Que tu brillo no lo apague nadie”.

La primera foto entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat juntos que incentivó los rumores de romance

Lali Espósito fue vinculada durante varios meses con su excompañero de reparto en Sky Rojo, la serie de Netflix, Miguel Ángel Silvestre. A pesar de que ambos protagonizaron en más de una ocasión escenas que evidenciaron su complicidad y cercanía, la artista aseguró que solo se trataba de una muy buena amistad. En las últimas semanas, se difundieron los rumores de que Lali mantendría un romance con el periodista Pedro Rosemblat y, recientemente, apareció su primera foto juntos.

La primera foto de Pedro Rosemblat y Lali juntos (Foto: Instagram @elejercitodelam)

El primer dato que circuló entre la cantante y el periodista fue el intercambio de likes mutuo en las redes sociales que advirtió Vicky Braier, quien está detrás de la cuenta de Juariu. Y, este viernes, se conoció la primera instantánea protagonizada por los dos, que compartieron desde LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito.

En la foto, Lali y Rosemblat aparecieron en la mesa de un restaurante, mientras disfrutan de una charla, una cena y una copa de vino blanco. “Personas allegadas al círculo de él me contaron que ya hace bastante están saliendo”, reveló Maite Peñoñori. Y agregó: “Están conociéndose, sin rótulos. La están pasando bien”.

Además, la panelista también destacó que el lugar al que acudió la presunta pareja se trató de El preferido, ubicado en el barrio porteño de Palermo.