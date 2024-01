escuchar

Quienes siguieron de cerca el mundo de las pasarelas argentinas recordarán una de las internas más famosas que tuvo como eje central el apodo “muqui” que recibió Carolina ‘Pampita’ Ardohain. La rivalidad entre ella, Julieta Prandi y Nicole Neumann -ambas involucradas con el sobrenombre- se mantuvo vigente durante años. Aunque el tiempo pasó y las cosas se suavizaron medianamente, cada tanto la pelea se revive y se filtra algún pase de factura.

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Pampita hizo un hueco en su agenda y visitó, acompañada por su hija Ana García Moritán, el programa de streaming, Rumis. El mismo arrancó esta semana con Zaira Nara, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky ‘Juario’ Braier y Leandro Saifir como conductores.

A pesar de que con el correr de los años, Nicole y Pampita se acercaron un poco, las peleas del pasado no las abandonan del todo Archivo

Durante la entrevista, Juariu sorprendió a la invitada con una inesperada pregunta en la que rememoró la vieja (o no tanto) pelea con sus colegas. “Estás en un barco y un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de las dos, ¿a quién rescatás?”, le consultó la influencer.

Pampita no pudo evitar estallar de risa y le dijo: “¡Qué guachada!”. No obstante, lejos de ignorar la pregunta y con la honestidad que la caracteriza, optó por “vengarse” de ambas. “¡Que se ahoguen las dos!”, apuntó, y en el estudio se hicieron eco los gritos y aplausos ante la picante respuesta. De igual manera, y para intentar evitar quedar como una persona rencorosa, argumentó su posición: “Para no elegir, no es de mala”.

“Capaz que entre ellas sobreviven”, lanzó Zaira Nara. Al escucharla, Carolina coincidió y con una pícara sonrisa lanzó: “Claro, se agarran una con la otra y flotan”. Si bien es cierto que en algunas ocasiones se evidenciaron sutiles acercamientos entre las modelos, lo cierto es que hay cosas del pasado que no son fáciles de olvidar.

Estos breves segundos bastaron para revolucionar las redes sociales y Pampita recibió aplausos de parte de sus fans. “Así se responde”; “La mejor respuesta lejos”; “¡La amo re sincera y va de frente! ¡La aplaudo!” y “No puedo amarla más a esta mujer! ¡Pampita somos todos!”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que realizó la cuenta de Instagram del streaming.

A Pampita le preguntaron con qué mujer del espectáculo pasaría una noche y no dudó con su respuesta

Carolina Ardohain se mostró honesta y directa durante la entrevista y no dudó en responder preguntas de cualquier índole. Así como Juariu le planteó un escenario donde tenía que elegir si salvar a Neumann o a Prandi, también le hizo una picante propuesta: elegir a “una mujer del espectáculo para pasar una noche”, o a alguna que le pareciera “linda o atractiva”.

Tras tomarse unos breves instantes para pensar, y aunque está felizmente casada con Roberto García Moritán, no le dio la espalda a la pregunta. “Yo creo que Lali. Diosa, hot. Debe ser bárbara en la cama. Tiene una pinta de que es una bomba”, opinó directa y sin vueltas.

A pesar de su respuesta, la modelo le hizo una “advertencia” a la cantante. “No me escribas Lali porque todavía no me gustan las mujeres, pero, si hay que apostar...”, lanzó divertida y destacó su gran talento para bailar en el escenario. “Todo viene con la letra chica abajo. Lali todavía no”, acotó Zaira Nara.