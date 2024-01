escuchar

Tras meses de especulaciones, con el comienzo del 2024 Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato blanquearon su romance en su ciclo de streaming Nadie dice nada (Luzu TV). Desde entonces, no dejan de esconder su amor. Si bien el anuncio generó un gran revuelo entre los fans, la bailarina no dudó en aclarar que su vínculo aún no es un noviazgo, aunque ambos apuestan a la monogamia.

Lo que comenzó como la pareja del Bailando 2019 (eltrece) que se quedó con el campeonato, continuó con un dúo de amigos que compartieron otros proyectos laborales. A mediados de 2023, sus seguidores comenzaron a notar un acercamiento que podía indicar un romance y hasta los bautizaron “Occhiamin”, palabra conformada por los apellidos de ambos. Pese a esto, los protagonistas desmintieron los rumores... hasta ahora.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, en tiempos de Bailando por un sueño

“Queríamos darle tiempo para ver nosotros mismos en qué estábamos y bueno, ahora estamos en estas. Con Nico compartimos mucho tiempo juntos, pero hace poquito que nos dimos cuenta de que pasaba algo más”, contó Flor Jazmín Peña en Socios del Espectáculo (eltrece) al ser consultada sobre por qué eligieron blanquear el romance ahora.

En ese sentido, indicó que fue hace poco tiempo que ambos se dieron cuenta de que sus sentimientos de amistad cambiaron. Sin embargo, sorprendió al indicar que la relación aún no se cataloga como noviazgo: “No hay fecha, no somos novios, pero sí hay mucho amor y mucho cariño. Compartimos muchas cosas juntos, así que es lindo”.

No obstante, dejó en claro que las condiciones de noviazgo están y que es una monogamia, término que indica que la relación está integrada por dos personas y no admite una pluralidad de participantes en el vínculo.

Por su parte, Nico Occhiato aún no habló públicamente sobre cómo cataloga esta unión que volvió locos a los fans. Lo que sí dejó en claro es que está muy enamorado.

Cómo blanquearon su relación Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, lanzó Nico Occhiato en Nadie dice nada el 2 de enero, ante la eufórica reacción de sus compañeros de ciclo y del público. En medio de la ovación que se generó en el estudio, Flor tomó la palabra y, con la voz quebrada, confirmó que su compañero se refería al vínculo amoroso que mantienen.

“Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te hacés cargo. Así que eso, estamos juntos”, expresó emocionada. Acto seguido, la pareja terminó el anuncio con un romántico beso. Desde entonces, en las redes sociales los fanáticos festejan que este shippeo sea una realidad.