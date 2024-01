escuchar

Lali Espósito lleva más de dos décadas en el mundo del espectáculo y eso significa que no solo se conoce su trabajo, sino también gran parte de su vida privada y a los integrantes de su círculo íntimo. Su familia mantiene un perfil más bajo, pero no está del todo alejada de la industria. Su madre, María José Riera, es productora y trabaja codo a codo con ella, y su hermana mayor, Ana Laura, es estilista.

Justamente, esta semana, Ana Laura Espósito publicó una seguidilla de stories en Instagram por medio de las que compartió cómo logró cambiar su cuerpo. Reveló que bajó 40 kilos, apoyándose en la terapia, en una alimentación saludable y en la actividad física. En el intercambio con sus seguidores, respondió algunas dudas y, con mucha sinceridad, habló de su propio proceso. “Lloré y pataleé mil veces, más nunca claudiqué”, reconoció.

“Anita”, tiene 37 años, y es madre de un niño llamado Santino. Estilista y productora de vestuarios, actualmente trabaja con Abel Pintos. En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 160 mil seguidores, muestra los looks que prepara para el cantante y el detrás de escena de sus presentaciones. Asimismo, tiene espacio para compartir contenido de índole más personal. Esta semana, abrió una caja de preguntas en sus stories, donde propuso hablar sobre el cuidado personal. Uno de sus seguidores le preguntó cómo se cuidó, a raíz del gran cambio físico que tuvo.

La hermana mayor de Lali compartió con sus seguidores su gran transformación física (Foto: Instagram @anitaesposito29)

“El 2 de octubre de 2022 publicaba esto porque ni yo creía que había arrancado”, sostuvo Ana Laura, en referencia a una imagen suya entrenando en casa. “Empecé una semana antes que esto a comer bien e intentar hacer ejercicio. Fue un proceso largo; lloré y pataleé mil veces, más nunca claudiqué”, se sinceró.

En este sentido, reveló los distintos factores que la ayudaron en su proceso y sostuvo que, para ella, la terapia fue fundamental. “Empecé la psicóloga hace seis años y nunca la solté. Es mi top tres de contactos en WhatsApp. Usar las herramientas para los momentos de ‘crisis’ es uno de mis mejores aprendizajes”, advirtió y evidenció con una captura de pantalla de sus chats, el frecuente diálogo que mantiene con su terapeuta.

En cuanto al entrenamiento, contó que desde que arrancó lo realiza en su casa. Aunque su deportólogo le recomienda ir al gimnasio, ella prefiere seguir con esta dinámica. “Por el momento, este es el método que más me funciona, para no fallarme y hacerme la bo***a de no ir al gimnasio”, comentó, aunque reconoció que ir a uno, es su “próximo objetivo”.

La hermana mayor de Lali contó que bajó 40 kilos con meditación, dieta, psicólogo y ejercicio (Foto: Instagram @anitaesposito29)

Asimismo, una cuenta que la sigue le preguntó cuánto había bajado. “Bajé 40 kilos. Psicóloga, dieta, ejercicio, meditación y tiempo. No se puede pretender borrar en dos meses toda una vida de malos hábitos”, se sinceró. A su vez, contó que se operó en septiembre y se mostró muy contenta con los resultados.

Anita Espósito reflexionó sobre el propio proceso que atravesó (Foto: Instagram @anitaesposito29)

Por último, la estilista de 37 años compartió una profunda reflexión con sus seguidores. “Me cuesta muchísimo, no sé por qué. Odio que sea así. Me da mucha bronca”, le escribió un seguidor, motivo por el que ella le respondió con un consejo basado en su propia experiencia. “A todos nos cuesta. En el proceso aprendí a ser más buena y menos crítica conmigo misma. Entendí que mi cuerpo hizo lo necesario para cuidarme, mientras yo no lo escuchaba. Ahora vamos poniéndonos a mano”, sentenció la hermana de Lali.