La modelo brasileña Jaqueline Dutrá realizó duras declaraciones contra Flor de la V y su condición sexual.

En una entrevista para El Show del Espectáculo, la ex pareja de Martín Palermo, opinó sobre la diversidad de género: "Yo fui criada con un modelo de familia, donde se encuentra papá y mamá, así está escrito en la Biblia. No acepto que les den distintas elecciones, no estoy de acuerdo. Lo correcto para la naturaleza es que un hombre esté con una mujer".

Y agregó: "A los chicos hay que llenarlos con buenos conceptos, valores. Enseñarles que un hombre esté con un hombre o una mujer con otra mujer es un mal concepto. Más allá que yo acepto y convivo con personas así, los amo, va en contra de mis principios y de los valores que tengo".

Luego apuntó contra Flor de la V: "Flor nació varón, la adoro. Por respeto a ella y a su personaje le decimos Flor, pero ella no nació siendo mujer y no lo es. La verdad es la verdad, hay que decirla".