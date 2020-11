Charlotte Caniggia habló sobre sus padres en una corta entrevista tras ser salvada en el Cantando 2020

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 11:07

Charlotte Caniggia fue salvada por el jurado del Cantando 2020 y continúa en carrera para ser una posible ganadora del certamen. Tras protagonizar escándalos mediáticos por señalar a personajes "acomodados" por el programa, la inesperada salvación generó que la morocha se retractara de sus palabras y, en cierta medida, vuelva a tener cariño hacia los "dueños de la verdad" del reality. En una corta entrevista para LAM, Charlotte fue consultada por sus padres y con claras señales de incomodidad, reveló que ambos siguen su participación.

"Mi mamá está contenta con que esté en el Cantando. Ella ve el programa, lo sigue, viste cómo es", dijo con timidez respecto a Mariana Nannis. "¿Y Claudio?", le preguntó con picardía y rapidez la panelista, entonces Charlotte con cierta pena respondió: "Mi papá a veces me manda mensajito, pero más mi mamá".

Esta aclaración le dio pie a la cronista para indagar sobre la presencia de ambos en su vida. Sin embargo, la mediática evitó entrar en detalles y con el estilo que la caracteriza aseguró que "los dos están presentes y no sabía muy bien qué responder". De hecho, dejó en claro que evidentemente Mariana era más fanática del reality que "El Pájaro".

Consultada por los rumores de Alex, su hermano, y el regreso al Cantando, Charlotte no dejó ningún cabo suelto. "No sé nada, él no me dijo nada. Ni idea si vuelve porque no hablamos de eso. Él me tira buena onda con mi participación, obvio, es mi hermano y lo quiero mucho", concluyó con el objetivo de finalizar la conversación.