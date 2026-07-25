La preocupación de Benjamín Vicuña por Amancio y Magnolia, los hijos que tiene con la China Suárez

En medio del viaje de Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez a Milán, donde las versiones apuntan a que el futbolista buscaría retener a sus hijas, surgió otro interrogante: qué pasará con Magnolia y Amancio, los dos hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña. La incertidumbre creció a partir de las dudas sobre el futuro profesional del rosarino, que todavía no tiene definido cuál será su próximo destino. Debido a esto, el actor chileno rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de que sus hijos se radiquen nuevamente en el exterior.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan su romance en Europa pese al conflicto familiar (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Consultado por el cronista de Intrusos (América TV) sobre si le preocupaba que el novio de su exmujer quedara libre y decidiera irse a vivir al extranjero, Vicuña dejó ver su postura. “Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede”, reconoció primero; aunque luego prefirió no ahondar en el tema: “No voy a hablar porque tampoco tengo mucha información. Y no la daría tampoco porque es algo privado”.

Luego, el periodista quiso saber si mantenía comunicación con la ex Casi Ángeles para organizar el día a día de los menores, a lo que de manera tajante contestó: “El diálogo debe existir siempre por los chicos. Eso lo hemos hablado mil veces y parece como un lugar común, pero es cierto. Es necesario y es fundamental”.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia en Disney on ice

Antes de terminar la entrevista, dejó una frase tan breve como sugestiva. “Las personas que dejan de pensar en eso...”, alcanzó a decir, antes de interrumpirse, dando a entender que no hacía falta completar la idea.

Las declaraciones de quien protagoniza junto a Esteban Lamothe Secreto de la montaña en el Multiteatro llegaron después de que la China compartiera una serie de imágenes desde su perfil de Instagram, en las que se la vio disfrutar junto al futbolista el verano europeo. Mientras que primero subió una fotografía de dos copas, las mismas con las que brindaron en el paradisíaco lugar, después replicó la instantánea que su novio compartió con una romántica frase: “Un amore all’italiana” (“Un amor a la italiana”).

La China Suárez y el día romántico junto a Icardi en Italia (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Las publicaciones reflejaron el buen momento que atraviesa la pareja, aunque ese presente sentimental contrasta con el complejo escenario familiar y judicial del futbolista, que volvió a escalar en los últimos días tras el robo en la casa de campo que Wanda Nara posee en Milán.

La China Suárez y el día romántico junto a Icardi en Italia (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

El episodio delictivo en la propiedad no hizo más que reavivar las alarmas y sumar un nuevo capítulo al conflicto. Tras lo sucedido, trascendió que Mauro Icardi sospecha que no se trató de un hecho de inseguridad al azar. Según personas de su entorno, el verdadero objetivo habría sido apoderarse de documentación clave, como los pasaportes de sus hijas, en una maniobra que, según su versión, fue cuidadosamente planificada para perjudicarlo.

La hipótesis de Mauro Icardi sobre el robo que sufrió Wanda Nara en Milán

A partir de ese episodio se abrió un nuevo frente entre Nara e Icardi. Según revelaron en DDM (América TV), Francesca e Isabella “estarían atrapadas en Italia” porque sus pasaportes fueron robados y, para obtener nuevos documentos, es necesaria la autorización de ambos padres. “Todos creíamos que esto se resolvía con un simple trámite en el consulado, pero es todo lo contrario. Para volver a emitir los pasaportes se necesitan dos firmas: la de Wanda Nara y la de Mauro Icardi. Pero parece que esa firma no está y no va a estar”, explicaron en el ciclo.