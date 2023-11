escuchar

Romina “Momi” Giardina volvió a la pista del Bailando 2023 (América), pero esta vez no como parte del staff, como lo hacía en sus comienzos en el medio artístico, sino para bailar con su hija, Julieta Castro, en la salsa de tres. Aunque la performance no convenció al jurado, madre e hija tuvieron un gran protagonismo al hablar de la situación sentimental de la participante, quien blanqueó su nuevo romance en vivo pero se descolocó ante una pregunta de Ángel de Brito.

Un escaso 9 fue el puntaje que obtuvo la pareja conformada por Juli Castro y Rodrigo Avellaneda, en su última presentación en la pista del Bailando, que tuvo como invitada a Momi, para cumplir con el desafío de la salsa de tres. El resultado los dejó en la zona roja de sentenciados, sin embargo madre e hija se mostraron muy positivas. En la previa, por supuesto, primó el humor que las caracteriza y ambas se mostraron muy picantes en el ida y vuelta con Marcelo Tinelli, que incluyó a Ángel de Brito.

Tal es así, que la pista de baile fue el lugar que eligió Juli para blanquear su nuevo romance, el martes por la noche ante las preguntas de Ángel de Brito, con el influencer Fauti Bo, quien dijo presente en el estudio. “Se están conociendo”, fueron las palabras de Momi sobre la relación amorosa de su hija, acto seguido, el romance fue confirmado por la joven, quien indicó que comparten muchos momentos juntos. En ese instante, el chico en cuestión decidió dedicarle una serie de halagos a la participante, la cual agradeció el gesto.

La escena romántica quedó totalmente en segundo plano cuando el conductor de LAM (América), no conforme con el blanqueo, insistió en que la joven de 20 años habría vivido un romance con otra persona. “Otro dato que me habían pasado tuyo Juli es Agus Franzonni ¿Tuviste un touch?”, indagó el jurado. Antes que Juli procediera a responder, Momi se llevó toda la atención por su inesperada reacción de sorpresa, al escuchar el nombre del reconocido bailarín.

Luego de las risas que generó la reacción de Giardina, Juli fue contundente: “No, nada que ver. No lo conozco, nos seguimos en Instagram”. De esta forma, quedó en claro que la participante ahora mantiene una única relación amorosa con Fausti.

Los rumores acerca de este vínculo amoroso habían nacido en las redes sociales, donde los seguidores de ambos habían detectado los mensajes encriptados que se enviaban, para luego ser más claros en que mantenían algún tipo de relación, lo que finalmente se confirmó el martes por la noche.

Cabe recordar que Juli Castro mantuvo un largo noviazgo con el conductor de Luzu TV, Manu Dons. Pero a mediados de este 2023, y antes de su ingreso al Bailando, luego de diversos idas y vueltas, la relación terminó definitivamente.

Tal como lo indicó la joven en una entrevista con el instagramer Pablo Agustín, la decisión de finalizar el vínculo fue por parte de Dons. “Fue como una charla normal, no me la esperaba para nada. No la vi venir, yo estaba contenta por la cena, no me la esperaba. Capaz hubiese preferido que fuese de otra manera, pero bueno se dio así”, reveló acerca de la noche en la que se reunió con el joven, creyendo que sería un encuentro como de costumbre solían tener.