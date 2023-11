escuchar

Para la salsa de a tres del Bailando 2023 (América), Juli Castro decidió llevar a su madre Momi Giardina, quien comenzó su carrera artística como bailarina en el programa y fue la gran protagonista de la noche. Sin embargo, lo que parecía una gran apuesta para la coreografía, terminó en un tenso momento cuando el jurado y el equipo del streaming intentó sacarle un título sobre su supuesto affaire con el conductor Marcelo Tinelli.

El primer trío que entró este martes por la noche fue el de Juli Castro, Rodrigo Avellaneda y Momi Giardina, y por el pasado en el baile de la panelista de Nadie Dice Nada (LUZU TV), la expectativa era alta. Sin embargo, al jurado no le convenció y la devolución no fue la esperada.

Luego de la coreografía de la salsa que tuvo imágenes familiares de madre e hija por las pantallas, Giardina tomó la palabra. “Me genera mucha emoción estar acá. Verlos a ellos (el jurado), a las bailarinas. Fueron muchos años, fuiste la persona que me dio la primera oportunidad y después comencé a despegar por otros lados. Hoy poder compartirlo con mi hija es lo más hermoso. Te amo”, señaló emocionada.

Pero ese fue el momento para ir a fondo con la supuesta relación que mantuvieron Momi y Tinelli en algún momento de sus vidas. “¿Cómo definirías tu relación con Marcelo?”, consultó Ángel de Brito y la actriz respondió: “Marcelo fue primero mi jefe durante muchos años. Este verano nos hicimos amigos por las hijas. A través de ellas, me lo volví a reencontrar”.

Cristian Vanadia, conductor del streaming del Bailando, también se refirió al tema. “Ayer estábamos jugando un juego de respuestas ‘por sí o por no’ y Momi una de las preguntas era, ‘¿volverías a chapar con tu ex?’. Y ella dijo que sí. Acá Milett tiene la ilusión de que pueda suceder en la pista”, indicó, pero Momi se puso seria ante la insistencia.

“¿Acá está mi ex? Chicos, paren, fuera de broma. Estuve muchos años en pareja y siempre fui una mujer recontra familiera. De amar profundamente, nos separamos y hace un año y medio que estoy sola. No tengo que darle explicaciones a nadie y no tengo ningún ex en este momento para besar ahora mismo”, respondió la invitada.

Ante el tenso momento, Marcelo acotó: “Quedó el silencio el eje del mal”. Luego fue el turno de Carolina “Pampita” Ardohain que continuó con el objetivo de saber más sobre ese supuesto affaire entre los famosos. “¿Cuánto duró esa amistad tan intensa con Marcelo?”, consultó y el conductor respondió: “Tenemos una relación de amistad. No recuerdo, hace cinco años. Este verano no sé si la vi mucho”, mientras que Momi acotó: “No manejo el dato”.

La previa y el post no fueron de ayuda para el equipo de salsa y el jurado se lo hizo saber. El trío logró tan solo 9 puntos, es decir, el número más bajo de la semana. Ángel de Brito le puso un 3, “Pampita” Ardohain un 6 y Marcelo Polino directamente un 0. La única salvación puede llegar a ser el puntaje secreto de Moria Casan; sin embargo, la actriz expresó su decepción: “Yo me quiero morir”. Ahora, Juli Castro y Rodrigo Avellaneda deberán esperar el puntaje de otras parejas del concurso.