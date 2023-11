escuchar

Cuando se mudó a Inglaterra para calzarse la camiseta número 19 del Manchester City, Julián Álvarez tuvo que enfrentarse a un gran desafío afuera de la cancha: el idioma. “La araña” comenzó a tomar clases de inglés con Sara Duque para poder comunicarse mejor y estar más cómodo en su nuevo hogar. En poco tiempo tuvo grandes avances y ella se mostró muy orgullosa de él. Incluso la mujer empezó a adoptar algunas costumbres de su alumno. Y durante su estadía en la Argentina quiso incursionar con el mate y, para prepararlo, les pidió consejos a los miles de seguidores que tiene en Instagram.

Julián Álvarez junto a su profesora de inglés Sara Duque Instagram @saralduque

Sara Duque nació en Portugal y se dedica a ser “entrenadora lingüística” de futbolistas y directores técnicos que se desempeñan en la elite del fútbol mundial. Tiene 316 mil seguidores en Instagram y en su perfil se describe como “políglota y estudiante de abogacía especializada en deporte”. Su popularidad en las redes creció considerablemente luego de que se supiera que era profesora de inglés del delantero.

Incluso a principios de este año, ella lo felicitó públicamente no solo por el mundial, sino también por sus avances en clase. “De levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo idioma. El talento de mi alumno no tiene límites. Impresionante progreso en un período tan corto de tiempo ¡Muy orgullosa de mi alumno!”, escribió la docente en un posteo de Instagram, junto a una foto con el futbolista nacido en Calchín, Córdoba.

A medida de que pasaron las clases, Duque comenzó a interesarse cada vez más por el país de origen de Julián, al punto tal que en junio, la joven preparó las valijas y partió rumbo a la Argentina. En sus primeros días, realizó un paseo por La Boca y Caminito y capturó varias imágenes de los murales de Diego Armando Maradona en la zona. En esa misma línea, también disfrutó de empanadas y alfajores. “Enamorada de Argentina”, escribió sobre las fotos que compartió en Instagram. Pero, más allá de la cuestión turística, también se dedicó a trabajar, puesto que dictó una clase de inglés para jugadores de Independiente.

Sara Duque viajó a Buenos Aires y se compró un mate Instagram @saralduque

Durante estos últimos meses, Sara dividió su tiempo entre Brasil y la Argentina. Sus más recientes publicaciones dan cuenta de que actualmente se encuentra en Buenos Aires. Incluso hace un par de días reveló que decidió vivir la experiencia completa y degustar una infusión típica del país.

La profesora de inglés de Julián Álvarez se compró un mate y le pidió a sus seguidores consejos para prepararlo Instagram @saralduque

“Hoy me aventuro con el mate. Compré uno, pero nunca me animé a prepararlo yo misma. ¡Es el día de cambiar eso! ¿Algún consejo para una novata en esto?”, le preguntó a sus seguidores de Instagram. Las palabras estuvieron acompañadas por dos fotos de ella con su nuevo mate y la bombilla.

Los usuarios de Instagram, en tanto, le aconsejaron sobre las mejores maneras de empezar a probar la infusión. “Que el agua no se hierva. 80 grados centígrados es la temperatura indicada”; “A la bombilla cuando tomes, no la agarres, sin manos”; “La primera vez se prepara dulce, ya que el mate amargo es un gusto adquirido por el tiempo y si lo haces a la primera, el sabor fuerte no te va a agradar”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación. Asimismo, otros le recomendaron probar agregándole café o cáscara de naranja en lugar de azúcar.