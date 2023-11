escuchar

Sin duda alguna, Shakira es una de las artistas más destacadas de este 2023. Su nombre resuena en todas partes, la “Music Session #53″ que hizo con Bizarrap se convirtió en un éxito arrollador y los galardones no dejan de aparecer. No obstante, así como en el rubro de lo profesional las cosas avanzan de la mejor manera, en lo personal la cantante tendría que enfrentar algunas cuestiones no del todo sencillas, referidas justamente a sus hijos. ¿Qué sucedió? Aparentemente, en el colegio al que asisten Sasha y Milan no estarían del todo contentos con las faltas de los niños y amenazarían con tomar la medida más extrema si la situación no cambia.

La vida de la intérprete de “Monotonía” cambió radicalmente en el último año y medio. Tras separarse de Gerard Piqué, abandonó España y se instaló con sus hijos en Miami, para empezar una nueva vida y volver a dedicarse de lleno a su carrera musical. En este contexto, los pequeños empezaron a tener una mayor participación en el ámbito artístico. Por ejemplo, en septiembre acompañaron a su madre a la entrega de los premios MTV Video Music Awards 2023 y sorprendieron al mundo al usar conjuntos combinados de la firma Versace.

Asimismo, este jueves se entregarán en Sevilla, España, los premios Latin Grammy 2023, donde la barranquillera cosecha una gran cantidad de nominaciones. Y justamente, según lo que se estima, volaría a Europa acompañada por sus hijos. Como es un día de semana, esto significaría que los niños deberán ausentarse del colegio, una dinámica que estarían repitiendo con frecuencia y que no sería del agrado de las autoridades de la institución educativa.

Según publicó esta semana el medio catalán, El Nacional, las reiteradas ausencias a clase de Sasha y Milan habrían molestado a las autoridades del Miami Country Day School, el colegio al que asisten en los Estados Unidos. Perder clases perjudica la educación de los niños y a su vez obliga a los docentes a buscar la manera de dar los contenidos a distancia, para que no pierdan la continuidad.

Si estas “faltas” no cesan en un futuro próximo, la institución podría tomar medidas extremas y aplicar el mayor castigo: la expulsión. Es muy probable que este no sea el deseo de Shakira, por lo que de ser así, deberá rever la agenda de los niños para que puedan llevar una rutina estable y evitar que la escuela tome una decisión tan tajante.

Así es el exclusivo colegio al que Shakira envía a sus hijos en Miami: qué ofrece y cuánto sale la cuota

Cuando se supo que la intérprete de “Te Felicito” abandonaba Barcelona para instalarse en Miami, la prensa española dio a conocer cuál era la prestigiosa institución que la cantante eligió para que los niños continuaran con su formación académica. Se trata del Miami Country Day School, una escuela que recibe a estudiantes provenientes de más de 40 países. Está ubicado en inmediaciones del Miami Shores, al norte de la ciudad.

Según consignó La Vanguardia, la escuela - que se encuentra entre las 20 mejores instituciones educativas del estado de la Florida -, además de las clases propiamente dichas, ofrece programas de artes, deportes y actividades extracurriculares. En cuanto a los aranceles, de acuerdo a la información que trascendió, una matrícula que oscila entre los 39.000 y los 45.000 dólares al año.

Incluso, se trataría de una de las escuelas favoritas de las celebridades que residen en Miami, puesto que cuando se mudaron a los Estados Unidos, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo consideraron que era el mejor lugar para que sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, continuaran con su educación.

