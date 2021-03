La rara foto vintage que muestra a Natalia Oreiro en un impactante catsuit con transparencias

Las distintas etapas de la carrera de Natalia Oreiro estuvieron marcadas por diferentes looks. Ya sea con el cabello negro y lacio, con rulos rojizos o con el flequillo pin up que lució en el video de “Tu veneno”, la cantante y actriz nunca dejó de innovar con su imagen y deslumbrar al público con su propuesta estética. Ahora, una foto poco conocida de 1997 se volvió viral y mostró a la esposa de Ricardo Mollo en un particular atuendo que vistió en un desfile.

La carrera de la uruguaya comenzó cuando ella era apenas una adolescente, por lo que Oreiro pasó varias décadas abocada a la música y a la actuación, durante las cuales mostró diferentes cortes de pelos y estilos. En las múltiples producciones de fotos en las que participó, se llegó a ver a la uruguaya en jugados looks e, incluso, con muy poca ropa posando para la cámara.

A lo largo de su carrera, Natalia Oreiro mostró diferentes looks LA NACION

Ahora, una foto que se viralizó en Twitter muestra a la mamá de Merlín Atahualpa Mollo en un desfile de hace más de 20 años. Parada en el extremo de la pasarela, Oreiro extiende los brazos para lucir un sugerente catsuit con grandes alas de encaje. El traje oscuro, totalmente al cuerpo, tiene además transparencias en la zona del abdomen y el escote. El llamativo outfit lo completan unas botas de cuero negras de caña alta. Pero, además de por la singular prenda enteriza, la foto también llama la atención por el pelo de Natalia, de color zanahoria y peinado de una forma muy extravagante. Por último, alrededor de la cabeza, la cantante luce una suerte de corona de esferas de distintos tamaños.

Recientemente, en una entrevista con LA NACIÓN, Oreiro habló de la sorpresa que le generó las repercusiones del documental Nasha Natasha (2016) tras su estreno en Netflix. “Hacía tiempo que venía trabajando en este proyecto con Martín Sastre, el director. Estábamos en charlas con Netflix, sí, pero de golpe nos dijeron: es ahora, ya. Yo calculaba que el estreno iba a ser regional, pero fue emitido en todos lados y debutó en el puesto número 33 a nivel mundial, algo impensado para un documental independiente”, señaló. “Estoy segura que en muchos lugares no sabían quién era yo. La intención del documental fue un poco desnudar mi alma, pero principalmente devolver algo del amor que Rusia tuvo para conmigo durante estos 20 años. Y derribar los prejuicios que yo sentía que existían cada vez que contaba qué pasaba allí”.

