En medio del cierre de las campañas presidenciales, en el interior de La Libertad Avanza las cuestiones del corazón tomaron una gran relevancia. En primer lugar, con el reciente romance de su candidato, Javier Milei, con la humorista Fátima Florez. Y ahora le siguen los fuertes rumores que indican un incipiente noviazgo entre la recientemente electa diputada Lilia Lemoine con el periodista Esteban Trebucq, quien rápidamente reaccionó al respecto.

Este viernes a la mañana, Eduardo Feinmann se sorprendió en vivo durante su ciclo radial Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), cuando la periodista María Isabel Sánchez refirió a las versiones que vincula a la política con Trebucq. Ante esto, el conductor apeló a su estrecha relación con su colega para obtener información directamente con la fuente y con una llamada terminó con las especulaciones.

Lilia Lemoine es la diputada electa de La libertad Avanza Captura de Video

“¿Qué hacés, Esteban? ¿Todo bien?”, saludó Feinmann mientras mantenía su teléfono personal en alto con la opción de altavoz. “Es un delirio, yo no lo puedo creer”, fueron las primeras palabras de Trebucq. Acto seguido, preguntó si estaba saliendo al aire y recibió una repuesta afirmativa. Ante esto, Feinmann le pidió si podía decir algo al respecto.

En ese entonces, el conductor de A24 fue contundente: “Todos los días cambio de novia. ¿Cómo hago?”. Y agregó: “Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramirez, ¿ahora ya cambio? Una cosa de locos”. Se refería a los rumores que lo vinculaban con la cantante y participante del Bailando 2023 (eltrece), luego de que ambos tuvieran un acercamiento para conocerse.

“No estoy de novio con nadie. Si quisiese no tengo tiempo, estoy casi todo el día con mi hija, todo el mundo lo sabe, y con trabajo. No lo puedo creer, tengo más novias que días de la semana”, aclaró con un tinte de humor. “Está totalmente desmentido por la fuente”, dio por concluido el tema Feinmann.

El video que vincula a Esteban Trebucq con Coki Ramirez

Negar sus supuestos romances es una frecuente tarea por parte de Esteban Trebucq, y por supuesto que hizo lo propio cuando se habló del comienzo de un noviazgo con la cantante cordobesa Coki Ramírez.

Al respecto, fue la periodista Karina Iavícoli quien en Intrusos mostró un video en el que se los puede ver a ambos teniendo una interacción cómplice, con un cariño abrazo incluido.

“Miren cómo se abrazan, yo no me abrazo así con un compañero de canal. Se hace la que no, pero hay algo”, comentó la periodista, quien afirmó que a pesar de la negativa de los dos sobre un romance, existe un acercamiento entre ellos. Por su parte, hasta este momento, ellos negaron todo.

