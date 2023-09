escuchar

Este viernes, en el pase de Eduardo Feinmann con Pablo Rossi, ambos hablaron de los precios y la economía actual del país, a pocas semanas de que se lleven adelante las elecciones generales a presidente. En este contexto, el conductor de El noticiero de LN+ compartió con sus colegas la carta de un restaurante ubicado en Bariloche, y se indignó al aire con los altos precios, pero en especial, con la falta de relación entre unos y otros.

A pocos días de las elecciones, el contexto inflacionario es uno de los problemas que más preocupan a todos los habitantes del país. Y ante la constante suba de precios en transportes, canasta básica, alquileres, combustible, entre otras cosas, uno de los rubros más afectados es el de la gastronomía, que refleja los ya rutinarios aumentos de los platos más elementales. Este fue uno de los motivos de la indignación del periodista Eduardo Feinmann este viernes por la tarde.

La indignación de Eduardo Feinmann al ver los precios del menú de un restaurante

“Viste que no hay precio de nada, que ya no sabés qué es lo que vale tal cosa o tal otra”, advirtió Feinmann y luego le consultó a su colega: “¿Te puedo mostrar el menú de una carta de un hotel en Bariloche? Me lo acaba de mandar un amigo”.

En ese momento, en la pantalla se vio un menú con las descripciones de cada plato y sus respectivos precios. Pero al conductor le sorprendió un detalle. “Un tostado, 5200 pesos. Un tostado de jamón y queso”, enfatizó Feinmann.

El menú que indigno a Eduardo Feinmann en vivo LN+

Ante esa información, Pablo Rossi aprovechó la presencia del doctor Claudio Zin, miembro del equipo, para consultarle: “¿Cuánto le pagan la consulta (a los médicos)?”. Y el profesional respondió: “Las obras sociales les pagan a los más calificados 3000 pesos”. “No les alcanza para un sándwich”, concluyó el periodista.

Al instante, Eduardo Feinmann continuó leyendo la carta y comparó el precio del resto de los platos con los del tostado de jamón y queso. “No hay relación. Un sándwich $6100, pero una hamburguesa completa con lechuga, tomate, jamón, queso y papas rústicas $6800. No hay mucha relación con el precio del sándwich. Si el tostado sale $5200, la hamburguesa tiene que costar más de 10 mil”, argumentó.

Luego continuó con su indignación: “La ensalada César, $5200. Hay algo que no está bien. El tostado vale lo mismo que en la ensalada, ¡no puede ser! (...) En el mismo hotel en Bariloche, tres empanadas de cordero, 5000 pesos. No hay relación con el tostado. Variedad de pizzas de mozzarella, jamón y tomate, 5800 pesos. No hay relación. La sopa del día 3600 pesos. La sopa vale menos que el tostado”.

“Si no estamos entrando en una ‘hiper’ (inflación) pega en el palo”, concluyó Eduardo Feinmann antes de continuar con el tradicional pase de programas.