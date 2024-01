escuchar

Desde que llegó a la Argentina, Milett Figueroa dio que hablar en más de una oportunidad. Por un lado, arrasó en sus participaciones en el Bailando 2023 (América TV), y por otro, se ganó el corazón de Marcelo Tinelli y se convirtió en su pareja. Ahora, aseguran que la bailarina peruana va a dejar la competencia de baile.

Vale mencionar que desde hace semanas la también actriz viene generando fuerte preocupación en relación a su estado de salud. Precisamente, hace unos días se descompuso, tuvo abandonar el estudio y retirarse de las grabaciones del programa.

Milett no seguirá en el programa de baile

Ahora, Ángel de Brito anticipó que la modelo oriunda de Perú no va a continuar en el programa que conduce su actual pareja. Mediante sus redes sociales, el periodista de espectáculos reveló que fue eliminada. “Milett fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo”, anticipó.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida en las redes sociales, por lo que muchos usuarios y televidentes del programa dejaron en claro su apoyo a la modelo. “¡Qué pena Milett! Pero entiendo que tu salud en primer lugar. Así que para adelante” y “Queríamos verla hasta el final, pero es mejor priorizar su salud”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Hace unos días, el conductor de LAM (América TV) fue el encargado de dar a conocer que la modelo había dejado la pista de baile, teniendo en cuenta el delicado estado de salud en el que se encuentra. “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista. #LAM”, escribió el periodista mediante su cuenta de X.

En esa misma línea, acompañó sus palabras con una postal en donde se ve a la actriz en los camarines luego del mal momento que tuvo que vivir, acompañada por Marcelo Tinelli, de pie a su lado. La foto los muestra a ambos con cara de preocupación. Además, él estaba intentando consolarla tras lo ocurrido.

Cuál es el problema de salud de Milett Figueroa

Por lo que dio a conocer el conductor de televisión recientemente, Milett Figueroa se encuentra viviendo un difícil momento por su salud, ya que padece un desplazamiento de vértebra desde que comenzó a bailar en la pista.

Los detalles del estado de salud de la modelo

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo”, expresó Tinelli hace unos días, anticipando cómo se encontraba su novia.

“Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, sumó al respecto, dejando en claro el motivo por el cual Milett no se podía presentar en el programa.

“Aparentemente, tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso, la vi con una cara muy diferente”, especificó, demostrando su preocupación.