Celeste Cid sorprendió a sus seguidores este martes con una tierna foto en celebración del cumpleaños número 49 de su expareja y padre de André Horvilleur, Emmanuel Horvilleur. Mediante las redes sociales hizo pública una postal retro y le envió un tierno saludo al cantante. Incluso, le dedicó un tema musical muy especial.

En medio de la presunta reciente separación de Abril Sosa, la artista se mostró feliz y agradecida por el año que se fue. En un contexto de celebración, pasó Nochevieja con familia y amigos, y más tarde se mostró en una quinta junto al actor Marcos Rauch. Sin embargo, en un contexto de fiesta, se hizo tiempo y le dedicó un sentido mensaje a quien es el padre de su hijo.

En la foto que compartió, se logra ver a Emmanuel con André de tan solo unos pocos meses de vida en un entorno de playa, con el mar y una importante figura divina de fondo. Además, musicalizó aquella Storie de Instagram con el tema “Caminhos do mar” de la cantante brasilera Gal Costa. Esta misma es en honor a la diosa protectora yoruba, Yemanjá, que también se conmemora el 2 de enero.

“Feliz cumple papá Emma. Que tengas un año muy feliz”, escribió Cid a la vez que mencionó a ambos en la foto. Cabe recordar que el integrante del dúo Illya Kuryaki and the Valderramas se encuentra en una relación estable desde 2013 con Evangelina Bourbon. Sin embargo, la actriz dejó en claro el buen vínculo que aún mantiene con su ex, de quien se separó en 2006.

En cada momento que puede, Cid hace manifiesto en sus redes el amor que tiene por sus hijos, es por ello que el saludo a Horvilleur devino de una publicación anterior, la cual se transformó en la primera de este 2024. Allí señaló: “Autorretrato. La segunda foto es ahora y es un gracias a mis hijos por permitirme ser una madre gede. 1 de enero de 2024″.

La primera imagen del año que publicó Celeste Cid en sus redes (Fuente: Instagram/@mcelestia)

La dura reflexión de Celeste Cid sobre un libro que cambió su manera de ver las cosas

Celeste Cid suele realizar diferentes reflexiones para con sus seguidores y antes de cambiar de calendario, no fue la excepción a la regla y habló de un libro, el cual consideró que es el que mejor leyó en el 2023. Allí reparó en un párrafo y profundizó en el mensaje que le dejó una significativa marca.

El siguiente párrafo hizo reflexionar a Celeste sobre el vínculo social con la tecnología (Fuente: Instagram/@mcelestia)

“La semana pasada me regalaron este libro y ya desde la primera página supe que iba a salir modificada (...) No es casual que esta información llegue a mis manos en este momento: resonancia, ‘como es afuera, es adentro’”, expresó la actriz y agregó: “La sobre-estimulación que recibimos (la cantidad de publicidades a las que estamos expuestos cada día, en redes, en la calle, en los portales de internet) quizá sean el hilo del cual tirar para ver la rumiación interna del discurso que hay en nuestras mentes”.

Esta apreciación acerca del mundo actual y la percepción de los comportamientos humanos para con la tecnología, tuvo que ver con el párrafo que reza: “Tenemos la costumbre de mirar mucho a la pantalla y poco a los ojos”, del libro Consumidas, propio de la escritora Candela Yatche.