La reacción de Juan Etchegoyen, panelista de Nosotros a la mañana, al enterarse de que el programa llega a su fin

El magazine matutino de eltrece, Nosotros a la mañana ,estuvo en el ojo de la tormenta este año. En enero se hizo eco la posibilidad de que lo levantaran por el bajo rating, aunque finalmente continuó pero con otro horario. En julio, Joaquín “El pollo” Álvarez abandonó la conducción y fue reemplazado, temporalmente, por Oscar González Oro. Sin embargo, este viernes el ciclo llegó, inesperadamente, a su fin para darle paso a un nuevo producto con Fabián Doman a la cabeza. Sin embargo, no todos los panelistas continuarán en el canal. En diálogo con LA NACION, Juan Etchegoyen, quien ocupaba un lugar en el panel desde enero, habló de su salida del canal y reveló la inesperada forma en la que se enteró de que no continuaba en el ciclo.

El jueves, luego de que finalizara la emisión de NAM, Etchegoyen respondió en sus redes a una pregunta que le hizo un seguidor: “¿Vas a estar en el programa de Fabián Doman?”. Él, entonces, confirmó que no formaría parte y contó que recién ese día tuvo “certezas” para responder. “Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa y recién hoy puedo contarlo. Gracias por el interés”, expresó.

El mensaje que compartió Juan Etchegoyen sobre su salida de Nosotros a la mañana Instagram @juanetchegoyen

El periodista, que también conduce el ciclo Mitre Live, a través de las redes de Radio Mitre, habló con LA NACION y le reveló los motivos detrás de su salida del canal. “Desde hacía un par de meses estaba la incertidumbre. Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no. Se dijeron muchas cosas también durante estos meses que por ahí no eran ciertas”, le explicó Etchegoyen a este medio.

“El canal y la productora decidieron terminar con Nosotros a la mañana y arrancar un programa nuevo. Cuando me enteré de que se confirmó que el programa no seguía, me veía venir ciertos cambios. Hasta último momento, la verdad es que no sabía si iba a estar o no en el programa de Fabián Doman”, aseguró.

Nosotros a la mañana comenzó a emitirse en 2014, bajo la conducción de Fabián Doman. En 2019 ocupó el lugar el Pollo Álvarez hasta el 14 de julio de 2023, cuando fue sucedido, temporariamente, por Oscar González Oro. Al aire aseguraron que en agosto Doman volvía a tomar el timón del magazine, dando a entender que continuarían con el mismo equipo pero con otro conductor. O al menos eso se pensaba.

Juan Etchegoyen arrancó su labor como panelista en Nosotros a la mañana en enero de 2023 (Foto: Captura eltrece)

“Me enteré el miércoles que el programa no seguía y por televisión, un poco raro decirlo, pero es así”, subrayó. “Vi que Fabián dio una nota en Socios del espectáculo (eltrece) y ahí contó eso. La verdad es que me quedé sorprendido porque no sabía nada. Pero entiendo que son las reglas del juego también y estas cosas pueden pasar”, aseveró, aunque reconoció que “no fue lo más cómodo”. En la entrevista en cuestión, Doman comentó que el 14 de agosto regresaba a eltrece con un programa distinto relacionado con temas de actualidad y con nombre nuevo. En cuanto a los panelistas que lo acompañarían, dijo que eso era “responsabilidad de eltrece y Kuarzo”.

Tras su salida de Nosotros a la mañana, Etchegoyen confirmó no estará en el nuevo programa de Doman Instagram @juanetchegoyen

Etchegoyen estuvo siete meses como panelista de espectáculos del ciclo y aseguró que estaba “muy agradecido a la posibilidad de eltrece y de Kuarzo”. A su vez, si bien comentó que hubo varios rumores en relación con el programa y su continuidad, todo fue de la puerta para afuera. “Nos enteramos, confirmado, de un momento para el otro, pero cuando hay tantos rumores te lo ves venir de alguna manera y te vas preparando inconscientemente para la posibilidad de no seguir, porque la tele es muy dinámico. Pero sí, es un poco extraño, enterarte, en mi caso, por la tele, que el programa en el que estas se termina”.

El periodista reveló que el jueves, un día antes de que finalizara el ciclo, cuando terminó la transmisión, lo llamó la producción. “Me contaron cuál era la situación y me confirmaron todo esto, pero hasta ese día no sabía absolutamente nada”, comentó y tras la reunión y la “certeza” de que no estaría en el nuevo proyecto, hizo el posteo en sus redes confirmando que no fue convocado para el ciclo.