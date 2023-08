Yanina Latorre respondió a las críticas por sus dichos sobre Antonela Roccuzzo

escuchar

Luego de hablar sobre Antonela Roccuzzo, con dichos que generaron polémica, Yanina Latorre volvió a referirse al tema en su programa radial y respondió a las críticas que recibió a través de las redes sociales.

Latorre estuvo de invitada en Terapia Picante, un programa de entrevistas que se emite por YouTube, en el que los entrevistados aceptan probar distintas salsas a medida que hablan sobre su trayectoria laboral y su vida personal. Sin embargo, la panelista de LAM apuntó contra Antonela Roccuzzo cuando le consultaron sobre lo que significa ser pareja de una estrella de fútbol.

Yanina Latorre habló sobre Antonela Roccuzzo

El martes pasado se estrenó otro capítulo del segmento que se viralizó en los últimos tiempos por las entrevistas que lleva adelante su conductor Alan Parodi. En un momento del programa, le consultó a Yanina Latorre qué le recomendaría a una chica que está saliendo con un futbolista joven y que promete ser una estrella en su carrera. Todo esto debido a su experiencia personal de estar casada con el exfutbolista Diego Latorre.

Pero la panelista de espectáculos no tuvo filtro a la hora de responder. “Que se aguanten lo machistas que son porque siguen siendo así. Yo durante mucho tiempo acompañé, crié a los chicos”, introdujo y luego tomó como ejemplo a la esposa de Lionel Messi. “Antonela Roccuzzo: la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad y todo porque está casada con Messi, pero sola no logró nada”, indicó.

Yanina Latorre habló de sus dichos sobre Antonela Roccuzzo

Sus dichos le generaron una ola de críticas a través de las redes sociales y la especialista en espectáculos se tomó unos minutos de su programa radial El Observador 107.9 para referirse al tema. “Es un programa que se llama Terapia Picante que está en YouTube hace meses y que lo vio todo el mundo -y a nadie le pareció raro- en el que yo cuento todas las anécdotas de mi vida y ahí aparecen las botineras”, introdujo.

Luego agregó: “Las botineras puedo ser yo, Claudia Villafañe, Ana Laura Goycochea, la mujer de Messi. Y no hablo mal de Antonela, al contrario, dije que de las de ahora me parece la mejor, la más ubicada, la que no habla, no es quilombera como Wanda que lo metió en mil quilombos a Icardi”.

Yanina Latorre explicó lo que intentó decir en el programa de entrevistas. “En un momento digo que el fútbol es machista y que vos terminás siendo la florcita del jugador, donde me involucro y no porque crea que mi marido sea Lionel Messi -para ustedes los que me están bardeando-. Mi marido es Diego Latorre, en su época era un crack, ahora no es más y ahora hay un Messi, y no por eso lo vamos a bardear”, señaló.

Por último, se refirió a los que la criticaron por llevar el apellido de su marido exfutbolista. “Describí la situación con el ejemplo de la esposa del jugador. Me llamo Yanina Latorre con todo el orgullo del mundo porque me encanta y aparte es más fácil públicamente porque mi apellido de soltera es Arruza y es un quilombo explicar... Me gustaba más como quedaba el ‘Yanina Latorre’, como Mirtha Legrand que se cambió el nombre o Cristina Kirchner. Cada uno se llama como se le canta el or...”, concluyó.

