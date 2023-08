Fredy Villarreal recordó la traumática situación que vivió con la seguridad de Fidel Castro: “Me quebraron y me quemaron”

escuchar

En una entrevista televisiva, Fredy Villarreal rememoró el inconveniente que tuvo con la seguridad de Fidel Castro mientras interpretaba a “Figuretti”, su clásico personaje de VideoMatch que lo consagró en la televisión. Todo ocurrió durante la VII Cumbre Iberoamericana celebrada en la Isla de Margarita, Venezuela. Luego de querer acercarse al cubano, fue retenido por el personal que cuidaba al mandatario y recibió agresiones físicas.

El humorista es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina en las últimas décadas. Gracias a sus múltiples apariciones con distintos roles, logró hacerse de mucha popularidad y reconocimiento a lo largo y ancho del país.

Su llegada a la fama fue de la mano del ciclo de Marcelo Tinelli que dominó la televisión nacional durante los ‘90. Dentro de los sketchs que tenía el programa, Villarreal brillaba con su personaje de Figuretti, el cual consiguió un gran éxito y logró el cariño del público.

Más allá de los beneficios y las buenas anécdotas que cosechó con este personaje, Fredy también tuvo una experiencia traumática con la seguridad de Fidel Castro. Según contó en una entrevista con Noche al Dente (América TV), vivió un mal momento.

Todo ocurrió en noviembre de 1997, cuando viajó a Venezuela para la cumbre de mandatarios iberoamericanos que se celebró en la Isla de Margarita. En esa ocasión, además de Carlos Menem y Rafael Caldera en su rol de anfitrión, participaron representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay.

El problema de Fredy Villarreal en su personaje de Figuretti con la seguridad de Fidel Castro

Allí estuvo presente Figuretti con cámaras de VideoMatch y protagonizó interacciones con distintos presidentes. Cuando quiso dirigirse a Fidel Castro, su seguridad lo abordó, le pidió su identificación y se lo llevaron.

En la entrevista con Fer Dente, el humorista manifestó que le quebraron el dedo anular y que luego fue agredido: “Me dieron para que tenga”. Además, señaló que le frotaron el cordón que sostenía su credencial en el cuello y le quemaron la piel. “Me lo sacaron así, entonces me quemaron; quemaduras de tercer grado y el dedo quebrado”, indicó.

Fredy Villarreal recordó el día que fue golpeado por la seguridad de Fidel Castro

Sin embargo, en aquel entonces Villarreal no denunció públicamente el hecho y decidió seguir adelante con su personaje: “No dije nada porque había que trascender y la idea mía era trascender a partir del humor y no de una tragedia. Yo era una persona que tenía que traer alegría y hacer reír, y no podía estar diciendo ‘Miren lo que me hicieron’. Era sacarle la careta a Barney”.

Además del ataque, el humorista quedó sin credencial ni pasaporte, por lo que estaba incomunicado y sin acceso a la cumbre. Gracias a una gestión de Menem, quien se enteró del caso, le hicieron una nueva credencial para trabajar con el programa, pero no recuperó el resto de los documentos. “Me quedé solo en la isla. Me tuvieron que venir a buscar en la ruta. Aislado totalmente”, explicó mientras hacía énfasis en que no había celulares, por lo que estaba incomunicado.

Por último, recordó que el problema en las cumbres de presidentes en las que participaba era que la foto de su pasaporte no coincidía con su rostro, en el que portaba la peluca y bigote postizo, por lo que incluso llegó a estar detenido: “En el pasaporte veían esta cara y después veían a otro tipo. El primer cargo que tenía para estar preso era falsa identidad”.

