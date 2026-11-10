La reacción de una de las hijas de Bruce Willis ante los rumores que circulan sobre la salud del actor: “¡Manténganse alejados de mi familia!“

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal, los seguidores del actor se encuentran pendientes de cualquier novedad relacionada con la salud del protagonista de Duro de matar. En medio del hermetismo, se filtró una información que desató la furia de su familia.

Bruce Willis fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

Según trascendió, un allegado del entorno íntimo de Willis le habría comentado al Daily Mail que es tal el deterioro que el intérprete de 71 años tiene, que “a veces parece un bebé”. Ante esto, una de sus hijas, fruto de su matrimonio con Demi Moore, rompió el silencio desde sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 400.000 seguidores, Tallulah Belle Willis compartió una imagen de pequeña junto a su padre, donde escribió: “Vi un artículo que describía novedades sobre la salud de mi papá. Me llamó la atención porque las personas que lo aman en todo el mundo me han expresado, cuando he compartido fotos, que debería haber una verdadera y perceptible atención consciente sobre lo que se publica”.

El enojo de la hija de Bruce Willis con el Daily Mail (Foto: Instagram/@buuski)

Y sentenció: “Entonces, ¿el ‘amigo’, ‘familiar’ o fuente que compartió que ‘ahora actúa como un bebé’? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quiénes son? ¡Manténganse alejados de mi familia!“.

El descargo de la joven ocurrió un día después de que compartiera desde su red social otra significativa imagen junto a su papá, cuando ya había sido diagnosticado de la enfermedad neurodegenerativa. En aquella postal, se pudo ver al reconocido intérprete sentado en un sillón y apoyado sobre los hombros de su hija menor. “Una foto especial del 2023, tomada en una cámara que mi mamá me compró en 2015, por el hombre con el que me casé en 2026″, escribió.

El posteo de la hija de Bruce Willis que emocionó a todos (Foto: Instagram/@buuski)

Qué fue lo que publicó el medio británico e hizo estallar a la familia Willis

“A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente observándolo”, publicó el medio británico sobre el supuesto deterioro de Bruce Willis. “Pero si lo mirás, parece un hombre de mediana edad sano”, agregaron. Pese a que, indicó, la personalidad del actor cambió, ya que “cuando era joven tenía mucha energía y hablaba sin parar”, el informante dijo que “está cada vez más tranquilo”.

Según la fuente, el protagonista de Armageddon no sería consciente de las dificultades que enfrenta desde que se enfermó. “Sabe que su vida es diferente, pero no cree que lo sea tanto. No habla de eso ni se queja mucho. Intuye que algo anda mal, pero no lo comprende del todo”, aseveró.

Emma Heming junto a su esposo, Bruce Willis Facebook Emma Heming Willis

Sin embargo, estas palabras no distan mucho de lo que dijo Emma Heming, su actual esposa, en enero de este año, cuando participó del podcast Conversations with Cam. Allí, la madre de Mabel y Evelyn, las menores que tuvo con el actor, dijo que él “nunca ató cabos” y “nunca se dio cuenta de que padecía esta enfermedad”.

Y completó: “Es tanto una bendición como una maldición. Pero me alegra mucho que no lo sepa”.