“Es difícil verlo”: Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, dio detalles sobre el presente del actor

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, dio algunos detalles de cómo se encuentra el actor, que en 2023 recibió su diagnóstico de demencia frontotemporal.

En un avance de la entrevista que le realizó Diane Sawyer que se emitió este martes en el programa televisivo Good Morning America, Heming reveló que ella y las hijas del protagonista de Duro de matar pueden disfrutar de “momentos” en los que el actor, de 70 años, muestra destellos de su personalidad carismática de antaño.

La exmodelo escribió un libro en el que relata su experiencia junto al actor

“Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera. Y a veces le veo ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto”, señaló Emma, de 47 años. Y, entre lágrimas, agregó: “Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van”.

En marzo de 2022, la familia Willis reveló a través de las redes sociales que al actor le habían diagnosticado afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse, y que por eso se retiraba de la actuación.

Al año siguiente, el clan familiar compartió públicamente que Willis había recibido un segundo diagnóstico, mucho más certero: demencia frontotemporal, un tipo de demencia que afecta la personalidad y puede causar cambios de comportamiento.

Emma Heming junto a sus dos hijas instagram.com/emmahemingwillis

Para el actor de 70 años, el síntoma principal es la pérdida del lenguaje, según explicó en varias oportunidades Heming, quien ha escrito un nuevo libro sobre la experiencia de su familia, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: Encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado).

Además, recordó que ella notó que algo extraño le pasaba a su marido antes de que recibiera su diagnóstico: “Bruce siempre fue una persona muy conversadora y muy comprometida. Y, de pronto, se comportaba como alguien mucho más tranquilo”, indicó en la entrevista, que se emitirá próximamente en un programa especial de la ABC.

Con el correr de los meses, los problemas de comunicación se volvieron más complejos. “El lenguaje va y viene... Y ya hemos aprendido a adaptarnos. Con el tiempo, hemos logrado una forma de comunicarnos con él, que es solo una manera diferente”, indicó la exmodelo en la entrevista.

Cuando le consultaron si creía que Willis era consciente de su estado, Heming indicó: “No creo que alguna vez haya conectado los puntos” para darse cuenta de lo que le está pasando. Sin embargo, señaló: “Bruce sigue siendo muy móvil. Está muy bien de salud en general. Es solo su cerebro le está fallando”.

En cuanto a su primera reacción cuando la enfermedad comenzó, recordó haber sentido “pánico” al no comprender del todo lo que le estaba pasando a Bruce, y al escuchar “un diagnóstico que no podía pronunciar”. “Solo recuerdo haberlo oído y no haber escuchado nada más. Era como si estuviera en caída libre”, rememoró.

Bruce Willis junto a su esposa, Emma Heming Captura Instagram

“Después de que recibiéramos el diagnóstico, yo necesitaba desesperadamente apoyo. Solo me dieron un folleto sobre su condición y me dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles”, indicó.

La modelo, que se encarga de la crianza de las dos hijas que tuvo con el actor, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, indicó que con el tiempo toda la familia encontró la manera de convivir con la enfermedad: “Estoy agradecida de que mi esposo siga aquí”, afirmó.