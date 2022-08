La reacción del Kun Agüero cuando un usuario le habló de la “icardeada” de Thiago PZK a Coscu: “No da”

El mundo del streaming llegó para quedarse y las plataformas digitales invadieron la escena con la aparición de nuevos artistas, que en base a sus producciones y los fanáticos que los siguen, realzaron su figura y son estrellas en el mundo cibernético. Martín Pérez Disalvo, conocido con el apodo de Coscu, se convirtió en una celebridad, donde complementó sus trabajos con la aparición en el mundo de los esports y la música, además de ser fundador y líder de la Coscu Army, que núclea jugadores hispanohablantes.

Al convertirse en una comunidad de streamers, los músicos de mayor relevancia en la actualidad son de compartir momentos asiduamente y hasta suelen vivir juntos. Con el conocimiento de cada detalle de la vida personal, un hecho provocó una división entre los intérpretes Coscu y Tiago PZK.

Resulta que el trapero del momento estaría saliendo con su exnovia Belen “La Chilena” Negri, lo que enfureció a Coscu, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo y dejar visible, así, un quiebre en la relación entre ellos. “Pase lo que pase nunca pierdan los códigos y la humildad... Llega lejos el que se mantiene con los pies en la tierra siempre”, sintetizó en su cuenta de Instagram, donde dejó de seguir a ambos y activó la polémica.

Quien se prendió en el ida y vuelta en las plataformas digitales fue Sergio “Kun” Agüero, quien le destina parte de su rutina diaria a transmitir vía Twitch, un campo que investigó en su última etapa como jugador del Barcelona y se metió totalmente de lleno una vez que decidió retirarse de la actividad profesional por un problema de salud.

La reacción del Kun Agüero cuando un usuario le habló de la "icardeada" de Thiago PZK a Coscu

En medio de su transmisión en vivo, Agüero empezó a interactuar con sus seguidores y recibió un comentario sobre una posible “icardeada” de Tiago a Coscu. En primer término, esbozó una ligera sonrisa y luego expresó su parecer: “Pero Coscu no tenía novia. En mi opinión, si vos vas a hacer un streaming o lo que sea con él, yo creo que no da. Si te estabas viendo con la mina o tenías una charla, lo que sea, no tengas relación con él. No da, hay que tener un poquito de respeto”.

Tiago se hizo eco de la cuestión y le respondió a Coscu

El autor del tema “Salimo de noche”, entre otros éxitos, se expresó mediante la misma vía que su colega utilizando las stories de Instagram para dar su punto de vista. “Quiero que sepan que estoy muy feliz y en mi mejor momento, ni a palos doy lugar a gente que habla sin conocerme. Soy muy feliz y estoy girando con todos mis amigos de toda la vida, disfrutando de los lugares que estoy conociendo gracias a la música y a la gente que me ama”, comenzó.

El posteo de Tiago en sus stories de Instagram Foto: @tiagopzk

Y cerró, con referencia a Coscu: “Como dije, mis amigos están girando conmigo, algunos en Buenos Aires, otros por el mundo, pero yo sé bien quienes son, porque hipócritas hay una banda. Todo lo que tengo lo tengo por mis pelotas, nadie me regaló nada. Los que me vieron crecer desde guachin saben que lo hice a puro esfuerzo cuando nadie creía en mí. Cuando crecés todos se acercan y son ‘amigos’ de mentira, los reales están en las malas”.