Nathy Peluso dijo que se siente española y le llovieron las críticas: cuál fue su respuesta

Reconocida con el premio Grammy latino al mejor álbum de música alternativa y una de las artistas argentinas que más se destaca en la escena musical actual, Nathy Peluso brilla con sus canciones en el mundo, mientras que su actitud irreverente y su despojo de estereotipos la convirtió también en un gran referente para los jóvenes.

Ahora, unas declaraciones de la cantante -que hizo en noviembre de 2021- molestaron a cientos de usuarios en redes sociales. La artista, que nació en Luján, había dicho que se siente española y eso enfureció a sus fanáticos: “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver”, dijo en una entrevista a la revista Vogue, publicada a finales del año pasado.

“Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, había contado Peluso, quien se radicó en Barcelona y desde allí dirige su carrera como artista.

Aunque pasaron varios meses de esa publicación, este fin de semana le llovieron las críticas en las redes sociales, que se llenaron de comentarios irónicos y de memes. De hecho, como respuesta a estos dichos, muchos usuarios reconocieron a la actriz Anya Taylor Joy como la “verdadera representante nacional”.

Después de escuchar a Natalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como "Nathy Peluso", sólo voy a decir que Anya Taylor Joy es mí única héroe en este lío🇦🇷 pic.twitter.com/17Fla8pkOM — Mariano González (@Mariano_radio) August 14, 2022

Uno de los mensajes decía: “Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘Argenta como la negra sosa’ y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina”. Otro cuestionaba: “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”.

Uno de los memes que se viralizó, luego de que Nathy Peluso dijera que se siente española.

La artista no dejó pasar hoy el revuelo que generaron sus declaraciones, y, con el humor que la caracteriza, escribió: “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. Lol. El mundo es un cuadro”. Junto a su mensaje, publicó en Twitter una foto de la famosa torta.

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

La entrevista relata que la joven es oriunda de la ciudad de Luján, pero que se crio en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, hasta que a los nueve años se fue a vivir a España cuando sus padres decidieron emigrar.

“Se fueron para buscar un futuro mejor. Allá era muy difícil progresar, además de que por aquel entonces había mucha inseguridad. Siempre decido quedarme con lo bueno, pero aquella época fue muy desconcertante. Es complicado encajar, entender dónde estás. Asistí a colegios prefabricados, me relacioné con muchos inmigrantes, latinos, ucranianos...”, había contado en la entrevista que generó controversias.

Nathy Peluso es una de las artistas de habla hispana más famosas y con mayor repercusión en la actualidad. En su cuenta de Instagram acredita 4,7 millones de seguidores, mientras que en YouTube, las visitas acumuladas en todos sus videos están por encima de las 315 millones.

Nathy Peluso, en la tapa de la revista Vogue.

“Nunca he buscado ser famosa, ni una cantante popular. La popularidad es algo que nunca imaginé. Tampoco era mi sueño. Mi sueño era estar conectada al mundo, y sabía que esto solo iba a pasar de la mano del arte”, expresó en la misma nota.

Nathy Peluso estará en la Argentina en el Movistar Arena el próximo 18 de noviembre en el marco de la gira “Calambre Tour 2022″