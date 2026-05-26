Anto Roccuzzo, full modo mamá previo al Mundial: los videos y fotos de sus hijos en Inter Miami

Antonela Roccuzzo participó de la celebración del Sub 8 del Inter Miami, donde juega su hijo Ciro, que salió campeón del torneo Dreams Cup y, además, se consagró como el MVP -Mejor jugador- del certamen.

“¡Alegría pura! Los U8 celebraron el campeonato junto a sus coaches, familias y compañeros. ¡Vamos!“, manifestó la cuenta oficial del Inter Miami que subió un video de los pequeños festejando el título. Con un desborde de alegría y felicidad, Ciro Messi no solo es uno de los jugadores más importantes del plantel juvenil, sino que también se destaca con goles y asistencias, en un fiel reflejo de lo que hace su padre en el fútbol estadounidense y la selección argentina.

El festejo de Ciro Messi con su categoría del Inter Miami

En sus historias temporales, Roccuzzo subió la imagen del equipo que salió a la cancha y los festejos alocados de los juveniles que dan sus primeros pasos en el fútbol. Para coronar la serie de publicaciones, Antonela le sacó una foto a su hijo menor, con anteojos puestos, en una pose canchera que refleja el buen momento que vive en el club estadounidense.

Ciro Messi, con los anteojos puestos, celebrando el título con el Inter Miami

A comparación de Thiago y Mateo, sus dos hermanos, Ciro mantiene un nivel de exposición menor en las redes sociales. A pesar de ello, en cada una de sus intervenciones en las categorías juveniles de Las Garzas, su mamá estuvo presente y se encargó de viralizarlas en las redes sociales, en una muestra de cariño.

Por otra parte, Antonela también reposteó una publicación de la Academia del Inter Miami Sub-14 donde se hace mención al desempeño de Thiago Messi, quien será titular en la final de su categoría contra One FC.

Antonela estuvo al tanto de lo que sucedió con la categoría de Thiago Messi

A falta de 16 días para el inicio de un nuevo Mundial, la familia Messi, instalada en Miami, seguirá de cerca lo que será un evento multitudinario con sede en los Estados Unidos y, en menor medida, en México y Canadá, los otros países que organizan la Copa del Mundo.

Sin vincularse de lleno con el fútbol y sí con la moda, una de sus grandes pasiones, Antonela es el nexo entre los usuarios de las redes sociales y Lionel Messi, quien, en sus ratos libres, aprovecha para estar junto a sus hijos y también para mostrar una actitud más descontracturada al posar para la cámara con diferentes outfits.

Qué lesión tiene Messi y la posibilidad que se pierda el debut mundialista

Las alarmas se encendieron el último fin de semana con la lesión muscular de Lionel Messi jugando para el Inter Miami. Al costado de la cancha, preocupado por la cara posterior de su muslo izquierdo, el capitán de la selección argentina pidió el cambio y se retiró a los vestuarios con claros gestos de dolor y molestia.

Lionel Messi se retiró con una molestia muscular

A falta de dos semanas para el comienzo de la Copa del Mundo, el parte médico de Messi indicó que tiene una una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo y su recuperación demandaría un plazo cercano entre 10 a 15 días, lo que daría un margen justo para la participación en el primer partido de la Argentina contra Argelia, a disputarse el 16 de mayo.

Tras desactivar la posibilidad de un desgarro, el astro argentino comenzó la recuperación para llegar lo más pleno posible al primer partido de la fase de grupos.