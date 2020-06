La Renga adelantó un tema nuevo con un video de lo más psicodélico

Chizzo en el video de "En bicicleta"

Sebastián Ramos 26 de junio de 2020 • 09:23

"Un cometa pasó y un adiós se oyó a lo lejos", canta Chizzo vestido de superhéroe mitológico, entre Batman y Thor. Ayer La Renga estrenó un nuevo tema, "En bicicleta", adelanto de lo que será su próximo álbum, acompañado por un videoclip con estética cómic, dirigido por Diego Stokelj y Sebastián Aricidiácono, con imágenes de los músicos "grabadas en sus casas y filmadas y producidas por sus familias".

Pero las referencias culturales no se quedan solo en la historieta, sino que en distintos cuadros del clip aparecen el disco Buscando un amor , de Pappo, un box set de Robert Johnson, la biografía "fierrera" de Neil Young, Special Deluxe. A Memoir of Life and Car , Las cartas de la ayahuasca , de William Burrgouhs y Allen Ginsberg, un libro de Herman Hesse y hasta una revista de Titanes en el Ring . Por ahí va el universo de esta visión psicodélica de La Renga (¿alusión alucinógena al ácido lisérgico conocido como La bicicleta, al que inclusive el Indio Solari le dedicó una canción de su último álbum, "El tío Alberto en el día de la bicicleta"?).

La canción se suma a los adelantos "Para que yo pueda ver", "Flecha en la clave", "Llegó la hora" y "Parece un caso perdido", que formarán parte del sucesor de Pesados vestigios (2014), y tiene destino asegurado de hit rengo. "Un levantado contra la intemperie y todo lo que vendrá", insiste Chizzo, mientras Tanque toca la batería con barbijo y Tete sube y baja en el diapasón de su bajo. Un gran tema de La Renga que aumenta la ansiedad por lo que será su primer álbum en seis años.