La Renga anunció un recital en diciembre: cuándo es y cómo sacar entradas

La Renga volverá a tocar en Rosario. La histórica banda de rock argentino anunció un recital para el sábado 13 de diciembre, una fecha que sus fanáticos ya marcaron en el calendario. El show se realizará en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio y promete ser uno de los eventos más convocantes del cierre de 2025.

El grupo integrado por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias volverá a presentarse en la ciudad santafesina con un show que promete toda la potencia y la mística de su clásico “banquete rengo”. La noticia fue anunciada con un posteo en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

El posteo con el que La Renga anunció su show en Rosario para cerrar el año (Foto: Instagram @larenga)

¿Cómo sacar entradas para La Renga en Rosario?

La Renga se encuentra realizando una gira por toda Latinoamérica que cerrará el año en Argentina (Foto: Instagram @larenga)

Las entradas para el recital de La Renga en Rosario estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de la plataforma oficial Arte Infernal. Como suele ocurrir con cada anuncio de la banda, se espera que la demanda sea muy alta en las primeras horas de venta, por lo que se recomienda comprar los tickets con anticipación.

Este recital en Rosario será parte de la gira latinoamericana 2025 de la banda, que incluye fechas en Asunción (Paraguay) el 18 de octubre y Florianópolis (Brasil) el 23 de noviembre. La agrupación oriunda de Mataderos viene de agotar localidades en múltiples ciudades y se prepara para cerrar el año a lo grande con su regreso a la Cuna de la Bandera.

La reacción de los fanáticos de La Renga a su nuevo show en Rosario (Foto: Instagram @larenga)

En redes sociales, cientos de fanáticos reaccionaron de inmediato al anuncio: “Y allá estaremos como siempre”; “La motivación que me faltaba para llegar a fin de año” y “Somos la generación que si tiene algo lo invierte en banquetes”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron.