Mariana Brey apuntó contra La Renga por burlarse de Javier Milei: “Tienen que agradecerle, él los iluminó”

La banda de rock nacional La Renga y el presidente Javier Milei suelen tener comentarios cruzados a raíz de que el mandatario sumó a sus campañas y sus shows la canción Panic Show, que habla sobre un león, tal como se identifica el jefe de Estado. Este lunes, la novela sumó un nuevo capítulo luego de que Mariana Brey apuntara contra los integrantes del conjunto musical por subir a un escenario a una persona con una máscara del titular del Poder Ejecutivo.

El pasado sábado 15 de noviembre, durante un show en Luján, La Renga apuntó contra Milei, esta vez, frente a su público. Mientras interpretaban Panic Show, los integrantes subieron al escenario a una persona de baja estatura que lucía una máscara del Presidente y una campera de cuero, tal como suele usar Milei. Luego continuaron tocando la canción, mientras el público aplaudía y se reía.

Este lunes, Brey reaccionó al episodio en Luján y apuntó contra el conjunto musical. Por un lado, se jactó de no conocer a la banda -únicamente algunas canciones- y, por el otro, señaló que los músicos deberían agradecerle al Presidente por utilizar la canción en sus presentaciones.

“Tienen que agradecerle a Milei, Dios mío. Yo la cara de los cantantes no la conocía, no son Cerati, Calamaro o Fito Páez, que vos sabés quiénes son. Sí sé que existe La Renga y conozco la banda. Tampoco conozco tantos temas. No es una banda que haya seguido, pero igual me gustan sus canciones”, dijo en su programa en el canal de streaming Carnaval.

🤔 "YO LAS CARAS DE LOS CANTANTES NO LAS CONOCÍA"



En #FracturaExpuesta Mariana Brey habló de la banda "La Renga" y declaró que, si bien le "gustan sus canciones", Javier Milei los iluminó eligiendo su canción para interpretar en sus shows y tienen que agradecerle.



Después de revelar que no es una seguidora de la banda, volvió a insistir en que los integrantes deberían “agradecer” al Presidente: “Ahora, Milei los iluminó, desde el día en que eligió la canción de ellos para cada oportunidad o para musicalizar ciertos espacios”.

Horas antes del descargo en su programa, Brey había protagonizado otra pelea. Mientras le hacían una nota a Nancy Pazos, se metió a increpar a la periodista para consultarle por el juicio que había asegurado que le iba a hacer tras una pelea que habían tenido en el programa de Georgina Barbarossa.

“Le tengo que hacer una pregunta a Nancy: ¿el juicio que me ibas a hacer sigue en pie o te arrepentiste?“, le dijo, a lo que Pazos respondió: ”Ayer, de hecho, le pregunté al abogado. Calculo que ya hicieron todas las cosas que tenían que hacer". Acto seguido, Brey se retiró y declaró: “O sea que va para adelante, me vas a llevar a Tribunales. Era todo lo que quería saber”.

La disputa entre La Renga y Milei

Desde su campaña presidencial de 2023, el Presidente utiliza Panic Show como una de sus canciones principales para abrir o cerrar actos porque trata sobre un león, animal con el mandatario suele identificarse para realizar analogías. El jefe de Estado ha utilizado el tema no solo para sus actos o shows, sino también para presentaciones en el exterior, como en Estados Unidos, por ejemplo, durante su discurso en CPAC en 2024.

La chicana de La Renga a Milei

Sin embargo, la utilización de la canción no cayó con simpatía en la banda, que no comparte la postura política de Milei. Luego de que el tema haya sido apropiado por el Presidente, La Renga dejó de interpretarlo en sus shows por un tiempo y, en varias ocasiones, desde arriba del escenario apuntaron contra el jefe de Estado.

Antes de su show en Luján, Gabriel “Tete” Iglesias volvió a cruzar: “El tema es nuestro, él se lo robó, como se está robando todo en el país. Es una parte más de lo que está robando. Nosotros hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para que no lleve a cabo sus ideas porque lamentablemente estamos muy del otro lado”.