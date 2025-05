La repudiable actitud de Justin Bieber con su esposa Hailey que lo obligó a editar un posteo ante las críticas

Si hay alguien que sabe sobre controversias y escándalos, ese es Justin Bieber. Esta semana volvió a estar en el ojo de la tormenta a partir de unas cuestionables declaraciones que hizo sobre su esposa y madre de su hijo, Hailey Bieber. La modelo protagonizó su primera portada de una prestigiosa revista de moda y el músico reconoció públicamente que en el pasado le dijo que nunca iba a llegar a posar en esa primera plana. Le llovieron las críticas y tuvo que eliminar la publicación.

Esta semana la modelo de 28 años apareció en la nueva edición de Vogue. Es su primera vez en la portada de esta revista, un sueño personal que tenía desde hace muchos años. Su esposo desde hace casi siete años y padre de Jack Blues, su bebé de casi nueve meses, compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram - red social en la que acumula 294 millones de seguidores - a modo de felicitarla. Sin embargo, terminó por hacer unas controversiales revelaciones que resonaron de manera extremadamente negativa entre los usuarios. ¿Qué le dijo a su esposa? Que nunca llegaría a la portada de dicha revista.

Hailey y Justin Bieber se casaron en septiembre de 2018; el 23 de agosto de 2024 fueron padres de Jack Blues (Foto: Instagram @haileybieber)

“Esto me recuerda a cuando Hailey y yo tuvimos una fuerte pelea. Le dije a Hails que nunca saldría en la portada de Vogue. Lo sé, qué cruel”, escribió el intérprete canadiense en Instagram y en la misma línea continuó: “Por alguna razón, porque me sentí tan irrespetado y pensé que tenía que vengarme... Creo que, a medida que maduramos, nos damos cuenta de que no ayudamos en nada al vengarnos. Sinceramente, solo estamos prolongando lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión”.

El mensaje que publicó Justin Bieber sobre Hailey Bieber y que después eliminó (Foto: Instagram @justinbieber)

“Así que, cariño, ya lo sabés, pero perdoname por decirte que no saldrías en la portada de Vogue porque, claramente, estaba tristemente equivocado“, sentenció. Sus comentarios dieron cuenta, por un lado, la forma en la que trató a su esposa y por el otro el poco apoyo y acompañamiento que le dio en su deseo de convertirse en portada de la revista. O al menos así lo interpretaron los usuarios de las redes.

“Hailey no necesita nuevos haters, tiene al más grande en casa”; “Objetivo: Defender a Justin. Obstáculo: Justin”; ”¿Tristemente equivocado?“; “Justin, te amo, pero callate por favor”; “Justincito, te quiero defender, pero no ayudás; “¿Dónde están los hombres como Justin? Para no ir”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación. “Básicamente, ‘antes de mí no eras nada, ahora mirate’”; “Sos indefendible, solo tenías que felicitarla”; “Querés privacidad y, sin embargo, compartís un momento personal entre vos y tu esposa en las redes sociales”, agregaron otros usuarios.

Justin Bieber fue duramente cuestionado en las redes por sus comentarios sobre Hailey (Foto: Instagram @justinbieber)

A raíz de las repercusiones negativas, Bieber borró el mensaje y lo reemplazó por una serie de emojis de un hombre con los hombros encogidos, un dedo señalando hacia el frente, dos manos formando un corazón y una carita con lágrimas de emoción. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, el público no se lo dejó pasar. “Es demasiado tarde ahora para decir ‘lo siento...’ ”; “Nunca se nos va a olvidar la caption [el texto], nada peor que un hombre que quiere hacer chiquita a su esposa”; “El cambio de caption es una locura”.

Tras esta publicación, que tuvo 1.6 millones de “Me gusta” y cerca de 45 mil comentarios, Justin Bieber continuó haciendo posteos en Instagram al igual que Hailey. Sin embargo, hasta el momento ni ellos ni sus representantes se pronunciaron directamente sobre la controversia que generaron los comentarios del músico.