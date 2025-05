Fue la cara de Las Pistas de Blue, lo dieron por muerto y hoy triunfa con la música: la nueva vida de Steve Burns

No debe ser casualidad que el nombre de usuario de la cuenta de Instagram de Steve Burns sea @steveburnsalive (Steve Burns vivo). Como ocurrió con otros personajes icónicos de la pantalla chica, a él también lo dieron por muerto. Conocido por ser el conductor original de Las Pistas de Blue, en el que participó desde 1996 hasta 2002, el también actor y cantante desapareció como por arte de magia y fue reemplazado por Donovan Patton, que interpretó a Joe, su hermano menor.

Las pistas de Blue se estrenó en 1996 en Nicky Jr.

Un accidente de tránsito fue el rumor que circuló sobre el motivo que lo había llevado a la muerte y a desaparecer del segmento infantil que lo catapultó a la fama, el mismo que seguía a un perro animado azul que ayudaba a un joven a resolver enigmas de la vida cotidiana. Sin embargo, esto quedó atrás en 2021, cuando se lo vio celebrar los 25 años de Las Pistas de Blue. “Celebrando 25 años de diversión, risas, pistas y amistad ¡Feliz 25.º aniversario, Pistas de Blue! #BluesClues25″, escribieron desde la cuenta de X de Nick Jr. (Nickelodeon Jr.), debajo de un video en el que aparece junto a otros protagonistas del ciclo y sopla la velita de un cupcake.

La imagen que compartieron desde la cuenta oficial de Nick Jr. con intención de celebrar el aniversario de Las pistas de Blue (Foto: captura X)

Pero eso no fue todo. Unos minutos después, reveló en otra publicación qué fue lo que lo llevó a alejarse de las cámaras. “¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día, yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, comenzó su explicación.

Steve Burns, de Las pistas de Blue, reveló por qué abandonó el programa

En ese sentido, reconoció que su decisión tuvo que ver con su anhelo de continuar con sus estudios y, a su vez, porque sentía que ya era muy grande para el programa. “Me di cuenta de que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad que, por cierto, fue bastante desafiante, pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso, y ahora estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer”, se sinceró.

Steve Burns, de Las pistas de Blue, reveló por qué abandonó el programa

Después de aquella aparición, Burns volvió a abocarse a sus proyectos personales, pero ante los reiterados rumores sobre él -los cuales siempre consideró que eran “extraños”- rompió el silencio nuevamente y abrió su corazón en una charla para el pódcast Soul Boom, conducido por Rainn Wilson.

"Estaba en una especie de depresión después de dejar el programa, en tiempos donde Internet estaba empezando a funcionar y el mundo decidió, o una gran parte del mundo decidió, que yo había muerto“, recordó y añadió: “Eso no es lo que quieres oír cuando estás gravemente deprimido clínicamente... Fui al show de Rosie O’Donnell para decir: ‘Hola. Sigo vivo’, pero la gente seguía pensando que yo estaba muerto”.

En una entrevista para Variety, dio más detalles: “Tenía la impresión de que la mayoría de ustedes pensaba que estaba muerto. Ese rumor era tan persistente e indeleble que asumí que era una preferencia cultural. Al final, simplemente capté la indirecta... Mantuve un perfil bajo y abandoné la vida pública”.

Steve Burns tiene 51 años (Foto: Instagram/@steveburnsalive)

En ese sentido, eligió vivir lejos de todo, lugar en el que luego se encontró muy solo. “Construí una casa en Brooklyn donde simplemente me encerré y durante 10 años no hice nada más que beber un par de botellas de vino cada noche solo, ver Cazadores de Mitos y comer pad thai”, señaló.

Hoy, Steve tiene 51 años y luce igual que en aquellos años en los que hizo feliz a millones de niños en todo el mundo; pero con su cabeza rapada, decisión que tomó al otro día de dejar el programa. Según él, se iba a quedar pelado y no quería que eso sucediera a la vista de todos.

Qué fue de la vida de Steve Burns, el conductor de Las Pistas de Blue que fue dado por muerto en las redes

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 700.000 seguidores, Steve comparte algunos de sus momentos de ocio, como también recuerdos de su paso por la TV; pero a su vez se muestra sensible y atento a las necesidades de sus fanáticos. En uno de sus últimos posteos, subió un video en el que le preguntó a los usuarios qué es lo que les pasaba, esperó que ellos se pudieran abrir por medio de los comentarios y funcionó. Fueron varios los que le contaron lo que vivían. “Vencí al cáncer, Steve. Me diagnosticaron cáncer de mama una semana después de que naciera mi hijo. Estoy viva y me considero libre de cáncer”, expresó uno.

Steve Burns le preguntó a sus seguidores cómo están hoy y los comentarios no tardaron en inundar el posteo (Foto: Captura Instagram/@steveburnsalive)

En la actualidad, Steve Burns está abocado a la música. Poco tiempo después de dejar Las Pistas de Blue, lanzó el álbum de indie rock Songs for Dustmites, que estuvo producido por Dave Fridmann y Ed Buller. En él, tocó con el guitarrista de la banda The Flaming Lips, Steven Drozd. A su vez, formó la banda Steve Burns and the Struggle y, además, compuso e interpretó la canción principal de la serie Young Sheldon.

Por medio de una publicación en TikTok, cuenta en la que lo siguen más de tres millones y medio de personas y donde es muy activo, anunció que trabaja en su propio pódcast, en el que hará un trabajo similar al que hace en la red social china.