La respuesta sin filtro de Cande Tinelli a una seguidora que la acusó de excederse con el Photoshop

Candelaria Tinelli compartió una foto en sus redes sociales del resultado final de su rinoplastia a la que se sometió. Rápidamente recibió cientos de comentarios halagando cómo se veía, aunque también fue blanco de críticas ya que una seguidora salió a atacarla y la acusó de abusar del Photoshop. Fiel a su estilo, la hija de Marcelo Tinelli le respondió de manera contundente y le dejó ver que no le molestan los mensajes malintencionados de la gente.

Semanas atrás, la it girl contó que había pasado por el quirófano para hacerse una corrección en la nariz. “Me da re contra p**a hacerme la que no me operé. No es mi estilo: me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la bo***a, me chupa un h**o si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, expresó, para disipar cualquier comentario que pudiese trascender por llevar el vendaje en el rostro.

Sin embargo, en los últimos días compartió los resultados finales del procedimiento que se hizo y sin las compresas que tenía hasta hace unos días. Lo hizo a través de una serie de selfies en Instagram, donde la siguen más de 4,3 millones de personas.

Una seguidora le consultó sobre el uso del Photoshop y la hija de Marcelo Tinelli no se guardó nada Instagram @candelariatinelli

Entre los cientos de comentarios que obtuvo la publicación estaba el de su pareja, Coti Sorokin, quien le mostró su amor con un cariñoso mensaje que hizo público. “La más hermosa siempre”, escribió el cantautor junto a un emoji de un corazón. Pero hubo uno que no le gustó nada y salió a la carga.

“¿Por qué tanto Photoshop si sos linda al natural?”, le consultó una usuaria intentando entablar una conversación con la cantante. Lejos de quedarse callada, ella respondió sin vueltas y con ironía: “Amo el Photoshop qué le vamos a hacer”.

La it girl se mostró con un look osado y sin el vendaje del posoperatorio Instagram @candelariatinelli

Más allá de ese intercambio, fueron más los comentarios positivos que negativos los que recibió, ya que muchos de su seguidores celebraron el resultado de la operación: “Me encanta como te quedó la nariz”, “Parecés una muñequita hermosa”; “Te quedó hermosa la nariz”; “Bellísima”; “Sos hermosa”, “Bellísima”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un emoji de un gato negro para ilustrar el look total black que eligió para mostrarse. La empresaria usó un top negro con cierres cruzados en el pecho. A las fotografías también sumó un video con un “filtro de diabla” que le dan un aire más osado a su estilo.