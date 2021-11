¿Las hermanas Tinelli serán las nuevas Kardashian?

Micaela, Candelaria y Juanita Tinelli habrían recibido una propuesta por demás tentadora. Según contaron en Intrusos (América), Warner Media le habría ofrecido a las hijas de Marcelo Tinelli protagonizar un reality sobre sus vidas similar al gran éxito de las hermanas Kardashian.

Rodrigo Lussich, encargado de dar la información, contó que desde la multinacional ya se reunieron con el conductor, quien habría dado el visto bueno aunque no participaría del programa, y que las chicas ven la serie que sigue durante las 24 horas a las celebrities de Estados Unidos y les encanta.

Después de 14 años de drama, moda y familia, Keeping up with the Kardashians”, el reality que hizo famosas a Kim Kardashian y sus hermanas llegó a su final en junio de este año. El programa hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2007, se emitió a 90 países en 20 idiomas y generó múltiples programas derivados.

Cande, Mica y Juanita Tinelli en una producción de la marca Ginebra GinebraBsAs

A lo largo de los años, el programa relató la vida personal y profesional del clan Kardashian-Jenner, incluido el matrimonio de Kim Kardashian con el rapero Kanye West, la separación de la hermana Khloe Kardashian del jugador de básquet Lamar Odom y la transición de género del patriarca Bruce Jenner a Caitlyn Jenner.

Un año de amor para Cande y Coti

Cande Tinelli, una de las futuras Kardashian vernáculas si la propuesta de Warner Media llega a buen puerto, charló con Intrusos sobre su amor y su familia. Fue luego del Argentina Fashion Week, donde la it girl desfiló con un look de Gustavo Pucheta.

“Te vemos muy enamorada en las redes”, le comentó Alejandro Guatti sobre su relación con el cantante, compositor y productor Coti Sorokin. “Sí, festejando el primer año”, dijo con una sonrisa.

“¿Estabas muy ansiosa porque llegué ese día?”, quiso saber el movilero, en alusión al posteo que hizo Cande al respecto un día antes del aniversario. “Es que en realidad dije: ‘el teléfono a las 12 lo largo’, así que lo subo ahora porque después no lo voy a subir. Estaba contenta. Re esperando ese momento”, admitió. “La gente nos decía que no llegábamos ni a Navidad, no duran ni una semana, así que bueno, lo subí con mucho orgullo”, completó con una sonrisa en la cara.

Sobre la posible decisión de papá Marcelo de cerrar el ciclo de ShowMatch, Cande contó que lo venía hablando con él y que no la sorprendió. “Es una persona muy inteligente, grande. Ya tiene años en esto y mucha experiencia, y si es su decisión hacer eso, está buenísimo, así que lo apoyo en todo lo que decida. Y realmente siento que tiene que descansar también”, expresó.

Por último, Cande habló de la salud de su mamá, Soledad Aquino, a quien hace poco le dieron el alta luego de una larga internación y de un trasplante de hígado. “Fue fuerte pero después de la tormenta salió el sol. Los milagros existen también, eso está bueno decirlo. Estamos muy contentas con mi hermana”, cerró la joven.