El especial regalo de Coti a Cande Tinelli en su cumpleaños: “Siempre me sorprendés”

Este sábado 6 de noviembre Cande Tinelli cumplió 31 años y para celebrarlo viajó a Punta del Este, Uruguay, junto a su amor: Coti. Para convertir el día en una fecha más que especial, el músico se propuso sorprender a su novia con un regalo único y diferente.

“Emocionada, obviamente llore cuando me destaparon los ojos y vi dos caballos en la playa y a vos Alfonsina Maldonado que sos la persona mas hermosa que conocí en este último tiempo. Gracias amor por esta sorpresa, siempre me sorprendés con estas cosas que bien sabés que me llenan el alma”, expresó la diseñadora en su cuenta de Instagram, en donde subió algunas fotos y videos de la cabalgata junto al mar que compartió junto a su amiga. “Mi mejor cumpleaños”, agregó y expresó como se sentía: “Soy muy feliz”.

Coti también le dedicó un espacio a su chica en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple amor mío”, escribió junto a una serie de imágenes de los dos abrazados. “Te amo mi ser favorito”, le respondió ella.

“La conocí en un concierto que hicimos en La Plata. Llevamos más de un año, estamos bárbaro”, confesó Coti hace unos días durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Todo el tiempo estamos en casa cantando, y algunas veces grabamos y subimos de forma muy espontanea”, señaló.

Padre de dos parejas de mellizos (de 26 y 16 años), en medio de la charla el cantante y compositor contó detalles de la relación entre su novia y sus hijos: “Se re bancan, tienen muy buena relación. Los más grandes tienen cinco años menos”, remató dando cuenta de la armonía familiar.

Los saludos de su papá, su mamá y su hermana

Marcelo Tinelli tampoco quiso dejar de saludar a su hija en su cumpleaños, y con unas tiernas palabras y una dulce foto de ambos abrazados, le dedicó un espacio en sus redes sociales. “Feliz cumple a mi escorpiana hermosa. Te amo con todo mi corazón y más. Que tengas un maravilloso día, hija amada, mi Rubí”, expreso con amor.

Soledad Aquino eligió publicar una postal retro para homenajear a la más chica de sus hijas. Tras un año difícil, en donde tuvo que recibir un trasplante de hígado que la llevó a estar varios meses internada, la madre de Micaela y Candelaria expresó con amor: “¡Ayer nomas llego ese día esperado en que te tuve en mis brazos! Y hace 31 años lo sigo sintiendo... Feliz cumple mi alma ¡Se feliz!”.

Emocionada, la influencer no pudo dejar de responderle. “Ay mamá me vas a matar, me hacés emocionar. Te amo eternamente con mucha intensidad, desde aquel momento en que nací”, respondió en uno de los comentarios.

Entre los cientos de saludos que recibió Cande en su día, tampoco podía faltar el de su hermana mayor, Micaela. “Feliz vida, feliz cumpleaños Cande, mi otra mitad. Agradezco todos los días tenerte como hermana, como amiga, como compañera. Siempre voy a estar a tu lado, de tu mano, acompañándote, cuidándote, viviendo esta vida juntas con todo lo que vos y yo sabemos y compartimos. Te amo Lelé, se muy feliz y disfruta, es lo único que importa. Acá voy a estar siempre al ladito tuyo”, expresó desde su cuenta de Instagram, en donde compartió varias fotos de ambas juntas, algunas retro y otras actuales.

“¡Ay dios, lo que te amo Micaela! Sos y serás siempre lo mas importante de mi vida. Te amo. Gracias por cuidarme, por enseñarme, y por acompañarme en esta vida con tanto amor. Mejor hermana no se puede tener. Agradezco a la vida de tenerte. Sin vos, no soy nada”, respondió Cande emocionada.