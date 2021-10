Cande Tinelli pasó por el quirófano y compartió una advertencia en las redes: “No curren con eso”

Las modificaciones estéticas son cada vez más comunes y, aunque muchas personas eligen pasar por el quirófano, aún hay gente que intenta ocultar sus operaciones. Candelaria Tinelli es el caso opuesto ya que, no solo se mostró naturalmente después de la intervención, sino que advirtió a la gente que no planeaba ocultarlo.

El mensaje de Candelaria Tinelli tras su paso por el quirófano

La hija de Marcelo Tinelli no es ajena a ser protagonista de los titulares. Los inusuales diseños que vende en su marca de ropa, sus llamativos tatuajes o las sugerentes fotos que sube a su cuenta de Instagram suelen convertirla en la noticia del día. A sabiendas del efecto que tienen sus posteos, decidió hablar de su operación e incluso llegó a enviarle un fuerte mensaje a los medios.

Candelaria Tinelli habló en las redes sobre su rinoplastia instagram

Lelé -su nombre artístico- decidió sincerarse frente a las más de 4 millones de personas que la siguen y así evitar cualquier tipo de confusión. “Me da re contra p**a hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, dijo, sin filtro.

Para dejar bien en clara su postura, agregó: “No me voy a hacer la bo***a, me chupa un h**o si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.

Cande Tinelli le contó a sus seguidores que se operó la nariz Instagram: @candelaria

Un par de historias más tarde, decidió continuar el tema y comenzó a ofrecer, medio a modo de advertencia y medio en broma, posibles frases para que los programas televisivos usen en sus placas.

“No quiero que mañana todos los medios pongan ‘No lo oculto, Cande Tinelli se animó y a través de sus redes mostró su cambio, su rinoplastia’', expresó, evidentemente molesta. Y sentenció, tajante: “No curren con eso”.

Ya cansada y burlándose de la importancia que le da a la gente a las cirugías estéticas, manifestó: “Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenía las b**as totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’.

Irónica y filosa, cerró con una sonrisa: “¿Dismorfofobia? No. Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa”. En el último video, la influencer hizo referencia a un diagnóstico psicológico que se caracteriza por la disconformidad constante y persistente con el cuerpo.

Candelaria Tinelli es una de las artistas más activas en las redes sociales instagram

Candelaria es experta en manejar las plataformas de comunicación y, con su transparencia y ojo estético, logró construir toda una marca en torno a su vida. Su Instagram es un collage de fotos de sus perros, looks osados, desnudos artísticos y románticas postales junto a su novio, el cantante Coti Sorokin.