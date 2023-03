Oscar 2023: la pregunta picante de Axel Kuschevatzky que dejó sin palabras a Pedro Pascal

escuchar

Pedro Pascal, el actor chileno que se convirtió en la figura del momento gracias al boom de la serie The Last of Us (HBO Max) y The Mandalorian (Disney+), fue una de las celebridades que brillo en la previa de la ceremonia de los premios Oscar.

Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar

Del brazo de una de sus hermanas, Javiera Balmaceda Pascal, se encontró con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, los anfitriones de la alfombra roja para la transmisión latinoamericana de TNT, y protagonizaron un divertido ida y vuelta. “Mi hermana trae unos zapatos en honor a la Argentina”, disparó Pascal en referencia al calzado de su acompañante, de color celeste. “Pero mejor que no lo muestre porque puede perder el equilibrio y caerse”, bromeó.

Enseguida, Kuschevatzky encaró al actor con una pregunta que lo tomó desprevenido: “¿Alguna vez imaginaste que ibas a ser no solamente el héroe de los niños sino un objeto de deseo? La gente te escribe cosas raras en redes, te declaran su amor. ¿Qué hacemos con esto?”, le dijo al tiempo que todos estallaron en carcajadas. “Nada. Disfrutarlo, y nunca me lo imaginé… bueno…era una fantasía mía ser objeto de deseo”, retrucó Pascal. “Me miraba en el espejo, haciendo poses a los siete años. Pero no aprendí nada”.

