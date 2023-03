Oscar 2023: el detalle en el look de la hermana de Pedro Pascal que sorprendió a todos los argentinos

escuchar

Los seguidores de la 95° entrega de los Premios Oscar tienen los ojos puestos en la categoría de Mejor Película Extranjera. Argentina, 1985 está nominada y busca darle al país su tercer a estatuilla dorada. Pero los argentinos no son los únicos que alientan por la cinta, ya que varias celebridades como Ricky Martin y Salma Hayek la halagaron y recomendaron. Pero, ahora, aparentemente, el apoyo llegó a la alfombra roja. Javiera Balmaceda Pascal, la hermana de Pedro Pascal, fue vista con un particular detalle en su vestuario que ilusionó a los fanáticos.

Pedro Pascal fue uno de los actores que se pronunció sobre la cinta de Santiago Mitre y le dio su visto bueno. Este domingo, mismo día en el que se emite el último episodio de The Last of Us (HBO Max) pasó por la alfombra roja de los Premios de la Academia junto a su hermana mayor y el vestuario de ella derivó en especulaciones respecto a quién quiere que gane la categoría de mejor película internacional.

La hermana de Pedro Pascal lució un calzado celeste para la alfombra roja de los Oscar (Foto: Twitter @PedroPascalArg)

La hermana del actor chileno lució un elegante vestido largo negro con breteles finos para asistir a la premiación. Pero todas las miradas estuvieron en sus pies. En las fotos se pudo ver que eligió un calzado color celeste, precisamente el color de la bandera argentina que esta noche está representada en Hollywood. Esto generó mucha emoción en los fanáticos que están expectantes para conocer cómo le va al film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. “La hermana de Pedrito tiene zapatillas de Argentina. Amo a la familia Pascal”; “La hermana de pedro Pascal está usando zapatillas celestes por Argentina”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

