La contundente frase de Mica Tinelli sobre una posible reconciliación entre Marcelo y Guillermina Valdes

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se separaron tras una década de amor. La pareja atravesó diversas crisis, una de ellas durante el inicio de la cuarentena, pero ahora parece que la decisión es definitiva. Con mucha repercusión cuando trascendió la noticia, una de las versiones que comenzó a circular fue que uno de los motivos era un supuesto malestar en la familia ensamblada que conformaron. En contra de esta teoría la hija del conductor, Micaela Tinelli, habló de la ruptura y reveló cómo es su relación actual con la mamá de su hermano menor, Lorenzo. Además, lanzó una frase que llamó la atención.

“Me sorprendió. Nunca pensé que fueran a tomar la decisión de separarse”, expresó Micaela en diálogo con LAM (América). La hija mayor del conductor admitió que en el último tiempo notó una cierta distancia en la pareja, pero no veía la ruptura como una posibilidad. A pesar de su sorpresa, destacó que tanto su padre como la modelo se encuentran muy bien, dado que todo se dio en buenos términos. “Los veo tranquilos a los dos. Se tienen mucho cariño”, sostuvo.

Si bien se sinceró y reconoció que por el momento no ve una posibilidad de reconciliación, no descartó que pueda suceder con el tiempo. Por eso, dejó en claro: “Hoy no lo veo mucho”. Esta frase llamó la atención de las angelitas en el estudio.

Mica sobre la separación de su papá

Para terminar con las especulaciones sobre una supuesta mala relación entre los hijos de Marcelo y la modelo, fue contundente y se refirió al vínculo que mantienen: “A Guille la quiero mucho. Recién la vi aquí, en este evento”. Vale remarcar que la entrevista se hizo en un local de Recoleta durante una visita de Micaela a la Argentina, dado que desde hace un tiempo está instalada en México para acompañar a su pareja, el jugador de fútbol Lisandro ‘Licha’ López.

Guillermina también rompió el silencio y habló tras el blanqueo de la separación. “Tengo un hermoso vínculo con el papá de mi hijo. Nos respetamos, nos queremos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hablamos diariamente sobre Lorenzo, lo que es mejor para él. Estamos en un proceso de separación, pero sabemos que vamos a ser compañeros toda la vida”, expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Habló Guillermina

En esa misma línea remarcó que si bien tiene un diálogo fluido con Tinelli, no es tan así de parte de sus hijos mayores, Paloma, Dante y Helena, frutos de su relación con Sebastián Ortega: “Quizás no se ven tanto porque ya por un tema de la separación uno empieza a cuidar los espacios y es sano también. El espacio común que es Lolo y una fundación que estamos trabajando juntos para concretarla, eso sigue porque es un motor para ambos la ayuda social que siempre quisimos hacer”.

Para finalizar, le dedicó un mensaje especial a la prensa por haber tratado el tema de la separación con mucho respeto. “Muchas veces algo hay que decir, pero la verdad me sorprendieron gratamente y eso está bueno”, destacó.