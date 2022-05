El categórico respaldo de Karina Mazzocco en el conflicto entre Facundo Arana y Romina Gaetani: “Sin duda”

Romina Gaetani se sentó en el living de Ángel De Britto para hablar de su carrera actoral tras su paso por La 1-5-18 (eltrece). Sin embargo, una declaración que hizo sorprendió a todos y desde ese momento se abrió una grieta en el mundo del espectáculo. La actriz acusó a Facundo Arana de violencia y actitudes agresivas y fueron varios los famosos que opinaron al respecto y mostraron a quién apoyan. Una de ellas fue Karina Mazzocco que publicó un contundente mensaje para el protagonista de Sos mi vida.

Corría el 2014 cuando las noches de eltrece tenían en la pantalla a Paula y Victorio, dos oficiales de la policía que vivían una historia de amor en la novela Noche y día. Romina Gaetani y Facundo Arana interpretaban a la pareja protagónica de la tira de Polka, pero en medio de las grabaciones ella decidió bajarse y continuó él a la cabeza. A pesar de esto, todo indicaba que entre ellos quedó una buena relación. Sin embargo, parece que no fue así.

En 2014 Facundo Arana y Romina Gaetani fueron la pareja protagónica de Noche y día (Foto: Captura de video)

Días atrás en LAM (eltrece), Romina contó detalles de la relación que tuvo con sus parejas de ficción y una revelación particular que hizo sobre Facundo dejó helado a más de uno. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”, relató.

El público no tomó a la ligera el comentario y se abrió una grieta que cada día tiene más integrantes. A la polémica también se sumó Karina Mazzocco, quién compartió en sus redes una foto con un mensaje para Facundo Arana.

El mensaje de apoyo de la conductora al actor en medio del escándalo (Foto: Instagram @karinamazzocco)

La conductora subió una foto con el actor donde se los ve en fundidos en un cariñoso abrazo. Mientras ella sonríe, él le da un beso en la frente. “Tesoros de la vida...Sin duda...uno de esos tesoros es tu amistad y tu cariño”, escribió en el pie de la imagen. Además, decidió musicalizarla con la canción “Count on Me” - en español “Cuenta conmigo” - de Bruno Mars. El gesto mostró la clara posición de la actriz. Un famoso que contestó el posteo y también le envió un sentido mensaje al actor fue Pancho Dotto.

La foto de Natalia Oreiro en medio de la polémica que evidenció de que lado está

Luego de que explotara el escándalo varias actrices que trabajaron con Arana, salieron a dar sus opiniones al respecto. Natalia Oreiro, con quien compartió Muñeca Brava (Telefe) y Sos mi vida (eltrece), compartió una foto con su compañero en un sentido abrazo que resume los años de trabajo juntos y sobre todo el vínculo que tienen.

Natalia Oreiro salió a bancar a Facundo Arana, quien fue su pareja en Sos mi vida Archivo/ Fernando Massobrio - LA NACION

Pero no solo fueron Mazzocco y Oreiro quien se pusieron del lado del protagonista de Padre Coraje. Connie Ansaldi, amiga de el hace más de 20 años, salió a bancarlo con un posteo en su cuenta de Instagram, el cual Sabrina Garciarena también contestó en un claro gesto de apoyo.

A su vez Mercedes Funes, quién compartió elenco con Arana en Cuando me sonreís (Telefe) también salió en su defensa a través de una foto de ambos. “Siempre estás ahí en los momentos importantes, dando lo mejor de vos. Te quiero”, escribió.