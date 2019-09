La romántica escapada de Juana Repetto y su novio, Sebastián Graviotto

Con una foto, Juana Repetto ilustró el muy buen momento personal que vive junto a Sebastián Graviotto, desde las sierras de Córdoba Crédito: Instagram

Juana Repetto faltó con aviso este viernes a El Diario de Mariana, el programa de eltrece del que es panelista. ¿El motivo? Sus primeras mini vacaciones con su flamante novio, Sebastián Graviotto. Pero no fueron solos: también viajó con ellos Toribio, el hijo de la actriz.

En una breve entrevista, Repetto se animó a mostrar a su enamorado. "Vinimos a las sierras de Córdoba y vimos los incendios. Sé que hay muchos evacuados y que está controlado pero todavía no pudieron apagar el fuego", contó intentando desviar el tema principal de la llamada.

"Quiero ser la madrina de este noviazgo", insistió Mariana. "Está bien. Es nuestro primer viaje juntos. Y muy bien la convivencia, es muy prolijo. Subí una foto a mi Instagram porque ya está, para cerrar la situación lo blanqueé", respondió Juana.

Graviotto, que apenas saludó de lejos a la cámara, es sobrino de Silvia y Guido Süller y conoce desde hace años a Juana. "Está bueno tener un compañero, hace mucho tiempo que estaba sola, y aunque muchos creían que era lesbiana, es un hombre y estoy muy bien. El que sale conmigo sabe que mi hijo viene en el combo y que no me separaría de él por nadie en el mundo. Se da por hecho, es una charla que no hace falta tener. Por el momento, 'Toro' lo ve como un amigo y me gusta que tengan ese vínculo", aseguró ella hace unos días, en la revista ¡HOLA!.

Hace muchos años que la actriz no tiene una relación, o al menos, ella se ha encargado de no hacerlo público. Y durante mucho tiempo se dedicó a pensar su maternidad primero y a concretarla, después. "Toto", como lo llama ella cariñosamente, cumplió tres años el pasado 12 de agosto.