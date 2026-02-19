Juana Repetto rompió el silencio y explicó por qué todavía no mostró la cara de su bebé

Desde que nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, muchos esperaban la foto del bebé junto a su mamá. Sin embargo, la influencer eligió hacer algo distinto esta vez y eso no pasó desapercibido. Las preguntas no tardaron en aparecer: ¿por qué aún no mostró su cara como sí hizo con sus otros dos hijos?

Mientras gran parte de sus seguidores celebraban la llegada del nuevo integrante a la familia, otros empezaron a especular con las razones por las cuales la actriz se cuidaba tanto con la imagen de su recién nacido. Frente a eso, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto decidió explicar la razón.

Juana Repetto confirmó el jueves 12 de febrero el nacimiento de su tercer hijo (Foto: @juanarepettook)

El motivo detrás de la decisión

Repetto contó en una historia de Instagram que su elección tuvo que ver con una situación puntual. “La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”, explicó. Sebastián Graviotto, su expareja, se encontraba fuera del país por trabajo cuando Timoteo nació el 12 de febrero.

“Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que el papá lo conozca primero en persona. Esa es la realidad”, agregó. Con esas palabras dejó en claro que no se trató de un cambio definitivo, sino de una decisión ligada a ese momento.

Juana Repetto contó porqué todavía no mostró la cara de su bebé (Video: @juanarepettook)

La actriz también aclaró que más adelante compartirá imágenes como hizo siempre. Su intención fue simple: esperar a que se dé ese primer encuentro entre padre e hijo antes de exponerlo en redes.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron con una íntima ceremonia en plena pandemia, pero luego se separaron

La sorpresa fue mayor porque con Toribio y Belisario, sus otros dos hijos, la influencer no tardó en mostrar sus caras desde los primeros días. Esa diferencia fue lo que generó más comentarios y dudas sobre por qué el accionar fue distinto en esta tercera ocasión.

Juana Repetto ya es madre de Toribio y Belisario (Foto: Instagram/@juanarepettook)

El nacimiento de Timoteo marcó un momento especial en su vida y, aunque suele compartir su maternidad sin demasiados filtros, esta vez eligió hacer una pausa. Más allá de la exposición o las expectativas en redes, decidió priorizar ese primer encuentro familiar antes de mostrarlo públicamente.

El primer encuentro fue virtual

Mientras Sebastián Graviotto permanecía fuera del país por compromisos laborales, el primer acercamiento con Timoteo se dio de manera virtual. A través de una videollamada, el ex de la actriz pudo ver a su hijo por primera vez desde la distancia.

Juana Repetto en sus historias de Instagram mostró cómo Sebastián Graviotto conoció a su hijo desde la virtualidad (Foto: @juanarepettook)

La propia Juana compartió una captura de ese momento en redes sociales. En la imagen se lo ve a Graviotto sonriente frente a la pantalla mientras el recién nacido aparece en brazos de su mamá. La publicación estuvo acompañada por un simple “Gracias”, un gesto que reflejó la emoción del primer encuentro, aunque no haya sido cara a cara.