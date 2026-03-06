La espeluznante docuserie de Netflix de solo dos capítulos que no te dejará levantarte del sillón

Las producciones basadas en crímenes reales se convirtieron en una de las opciones favoritas de los suscriptores de Netflix a la hora de elegir a qué darle play. Consciente de esta tendencia, la plataforma comenzó a agregar a su catálogo docuseries que recrean con testimonios e imágenes de archivo espeluznantes casos que ocurrieron en distintos lugares del mundo, algunos de los cuales tuvieron resolución y otros que hasta hoy son un misterio. Esta semana, el gigante del streaming sumó El asesino de TikTok, una producción sobre el caso de la desaparición de una mujer en España, en 2023, con un asesino en serie camuflado de influencer como sospechoso.

El asesino de TikTok se perfila para escalar a los primeros puestos del ranking de las series de Netflix más vistas de la Argentina. La nueva apuesta española cuenta con dos episodios, de 40 y 55 minutos de duración respectivamente, dirigidos por Héctor Muniente. “Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok”, reza la sinopsis oficial.

Esther Estapa desapareció el 23 de agosto de 2023 en Alicante(Foto: Captura de video / Netflix)

El documental reconstruye el caso de Esther Estepa, una mujer española de 42 años que desapareció en Alicante el 23 de agosto de 2023. En el primer episodio, Pepa, su madre, revela que ese día recibió mensajes de WhatsApp en los que su hija le decía que estaba en la calle y que iba a empezar una nueva vida en Buenos Aires. La llamó sin parar, pero no obtuvo respuesta. Su otra hija, Raquel, reparó en que no había forma de que su hermana hubiera escrito eso. Al día siguiente, fueron a la Policía a denunciar su desaparición. Allí les dijeron que, por la edad, podía tratarse de algo voluntario, pero ellas sabían que eso no era así.

La docuserie reconstruye el caso de la mujer española a partir de testimonios de la familia e imágenes de archivo (Foto: Captura de video / Netflix)

La desaparición de Esther Estepa se hizo eco en España y su madre se volvió una presencia constante en los medios de comunicación con un desesperante pedido por dar con el paradero de su hija. Todo cambió cuando apareció en escena José María “Dinamita” Montilla, un hombre que hacía videos en TikTok de sus viajes por España, y dijo que conoció a la mujer en Alicante, que se hicieron amigos y que la vio por última vez en Gandía. Hizo pública una foto de ambos para evidenciar que se conocían, se ofreció a ayudar en la investigación y hasta dijo que tuvieron una relación amorosa. Pero detrás de su relato, se escondía una verdad atroz.

José María “Dinamita” Montilla estuvo preso por cuatro homicidios; tras quedar en libertad, empezó a compartir su vida en las redes sociales (Foto: Captura de video / Netflix)

Dinamita Montilla era en realidad uno de los asesinos en serie más temidos de España durante la década del ochenta. Fue condenado a 123 años de prisión por cuatro homicidios ocurridos en Málaga entre 1985 y 1987. Según indicó Antena 3, fue acusado de asesinar a un turista alemán y a otro inglés, al exchofer del cantante español Juanito Valderrama y a un hombre de la localidad de Puerto de la Torre. Pese a las penas que le impusieron, en diciembre de 2013 quedó en libertad tras 28 años de prisión por la aplicación de la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006.

El asesino de TikTok, una nueva docuserie basada en un crimen real, está disponible en Netflix (Foto: Instagram @netflixes)

Su prontuario quedó expuesto tras la desaparición de Estepa y los videos que publicaba en sus redes sociales, en los que detallaba en qué lugar de España estaba y qué hacía, se volvieron material de investigación para las autoridades, quienes finalmente lograron detenerlo al seguir su ubicación. Según se advierte en el documental, en su teléfono encontraron imágenes del cadáver de la mujer. El cuerpo de Esther fue encontrado el 21 de junio de 2024 por dos senderistas que recorrían una zona de cañar de Gandía. Montilla fue señalado como el principal acusado.

El cuerpo de Estepa fue encontrado el 21 de junio de 2024 y Montilla fue señalado como el principal acusado (Foto: Instagram @netflixes)

Según el documental, el hombre cumple ahora con una prisión provisional a la espera del juicio por la muerte de Esther por un lado, y también por la de David, un joven de 21 años asesinado el 30 de agosto de 2022.

El asesino de TikTok está disponible en Netflix.