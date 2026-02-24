El emotivo primer encuentro de Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, con su hijo Timoteo

Juana Repetto confirmó este jueves 12 de febrero el nacimiento de su tercer hijo, el segundo fruto de su relación con Sebastián Graviotto, con quien se encuentra separada. La noticia llegó acompañada de una escena que no pasó desapercibida: luego de haber quedado en el centro de la polémica por no haber estado presente durante el parto, el instructor de esquí finalmente conoció al pequeño Timoteo y decidió compartir ese primer y esperado encuentro a través de sus redes sociales.

Con un video que publicó en sus historias de Instagram, Sebastián Graviotto mostró el instante en el que acaricia con ternura los pies de su hijo, una imagen íntima que no tardó en multiplicarse en las redes. Cabe destacar que su ausencia en el nacimiento de Timoteo, explicada por compromisos laborales y la distancia, había generado una fuerte ola de críticas y debates, sobre todo en un momento sensible, mientras Juana atravesaba la recuperación tras la cesárea.

El primer encuentro entre Sebastián Graviotto y su hijo Timoteo (Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

Las reacciones de los usuarios

El video del primer encuentro no tardó en generar una fuerte repercusión. Muchos usuarios lo cuestionaron con dureza por no haber estado presente en el nacimiento, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la publicación y, esta vez, dejaron mensajes cargados de emoción y apoyo al ver la escena íntima junto a su hijo.

Mensajes irónicos como “el padre del año”, “papá de Instagram, una nueva categoría” o “la paternidad es subir una foto a IG de vez en cuando y listo”, fueron de los que más se repitieron.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @sebastiangraviotto)

Sin embargo, entre tantas opiniones, también se destacó un extenso comentario que buscó poner paños fríos y ofrecer otra mirada: “Qué injusta que somos sin saber las cosas como son. No sabemos si él también está mal. No es ni el primero ni el último padre que no puede estar en el nacimiento de su hijo. Es su trabajo, con este trabajo mantiene a sus hijos. Los únicos que lo pueden catalogar como padre son cada uno de sus hijos. Qué manera de ver el vaso medio vacío y juzgar porque ellos nos muestran solo el 1% de su vida”.

La palabra de Juana Repetto

Días antes del nacimiento del bebé, Juana Repetto decidió salir a aclarar los rumores que circulaban en redes sobre la ausencia de su exmarido en el parto. Cansada de las especulaciones, explicó que la situación no estaba vinculada a una pelea entre ellos.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto confirmaron su separación a principios de abril de 2025 (Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la actriz fue contundente: “Voy a dejar de ignorar esta pregunta que me hacen todos los días y, aparte, ya me están atacando a mí, diciéndome cómo no vas a dejar que el padre esté en el parto, dejalo que participe, cómo vas a entrar con tu mamá a la sala de partos…”.

Juana Repetto habló de la ausencia de Sebastián Graviotto en el nacimiento de su hijo

En ese mismo descargo, Repetto detalló el motivo de la ausencia de Sebastián Graviotto y fue tajante al aclarar responsabilidades: “El padre está hace un par de meses trabajando fuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”. Y agregó: “No es una decisión mía, no es que yo no lo dejo participar. Es una decisión cien por ciento de él, de sus necesidades laborales y de lo que él cree, puede o desea hacer. Y vayan al Instagram de él a preguntarle todas las dudas que tienen”.