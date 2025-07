La salud de Phil Collins: fue operado y generó preocupación entre sus fanáticos

Si hay una canción de Disney que supo impactar de lleno en los corazones y las memorias de la gente y que no conoce límites de tiempo y edad es “You’ll Be in My Heart” (1999) de la película Tarzán. Pero, lo que quizás no muchos saben es que, desde hace unos años, su intérprete, el gran Phil Collins, atraviesa un difícil momento de salud que lo obligó a alejarse de la música. En las últimas horas, surgieron fuertes rumores de que estaba internado y los fanáticos temieron lo peor. Para aclarar la situación, su representante salió a hablar y reveló cómo se encuentra el músico británico.

Si bien la hospitalización del exbaterista de Genesis era cierta, no era por los motivos que especulaban los usuarios de las redes sociales. Su representante le aclaró al medio TMZ que estaba en el hospital pero por una operación de rodilla. “No está nada cerca de la muerte”, afirmó, no solo para llevarle tranquilidad a los fanáticos, sino también para desmentir cualquier tipo de rumor sobre la salud de Collins.

El representante de Phil Collins aclaró que el músico fue internado por una operación de rodilla Gentileza Mirror/ Bav Media

A los 74 años, Collins se mantiene alejado de la música en pos de priorizar su salud, que se deterioró en los últimos años. El 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres dio su último show con Tony Banks y Mike Rutherford. “Esta es una noche muy especial. Es la última parada de la gira y el último show de Genesis”, dijo.

Y es que los últimos años fueron difíciles. Él mismo contó que todo comenzó cuando se sometió a una sometió a una cirugía de espalda. Si bien la intervención salió según lo planeado, los problemas fueron posteriores. Durante su recuperación, se cayó y se fracturó el pie, lo que dificultó su caminata. Luego, en 2017, sufrió una caída en la habitación de un hotel y se golpeó la cabeza con una silla.

El último show de Phil Collins con Genesis

En junio de este año, dio una entrevista con MOJO en la que admitió, sin ahondar en detalles, que su debilidad física no solo comenzó a apagar su habilidad para hacer música, sino también el anhelo de volver a un estudio de grabación. “Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa, pero ya no tengo hambre por eso. Lo que pasa es que estuve enfermo, o mejor dicho, muy enfermo“, reconoció.

En diciembre 2024, en el documental Phil Collins Drummer First (YouTube) se reveló que sufre de pie caído, una afección que le dificulta levantar la parte delantera del pie, por lo cual tocar la batería es prácticamente imposible. El músico reveló que aún se estaba “acostumbrando un poco” a su nueva realidad. “Pase toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de palillos, lo intentaré, pero siento que ya gasté todas mis millas aéreas”, expresó.

El posteo de Lily Collins para su padre en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @lilycollins)

El 31 de enero, el músico celebró 74 años y su hija, la actriz Lily Collins, le dedicó un profundo y conmovedor posteo en Instagram. “Desde una estrella de la costa oeste hasta los escenarios del West End y todo lo demás. Estoy muy agradecida de estar a tu lado y por el apoyo, las experiencias y el amor que compartimos y compartiremos. Cuanto mayor me hago, más aprecio todos los pequeños momentos especiales que pasamos juntos. Feliz cumpleaños, papá. No podría quererte más ni estar más agradecida de celebrarte hoy y todos los días. De verdad. Hasta la luna y de regreso…“, escribió.

Al día siguiente, la protagonista de Emily in Paris anunció que se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, el director de cine Charlie McDowell, de la pequeña Tove Jane McDowell, nacida vía gestación subrogada. Hoy, alejado de los escenarios, Phil Collins se dedica de lleno a su familia y a pasar tiempo con su nieta.