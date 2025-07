El gesto de Meryl Streep con un grupo de fans en el set de El diablo viste a la moda 2 que se volvió viral

Es oficial: Miranda Priestly está de vuelta. La secuela de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada) ya está en marcha y algunos afortunados que se encuentran en Nueva York pudieron ver en vivo a la mismísima Anne Hathaway en acción. Quien también apareció en escena fue Meryl Streep y, como era de esperarse, su presencia causó una verdadera revolución. Los fanáticos enloquecieron al volver a verla como la despiadada e inescrupulosa editora de la revista Runway. Sin embargo, la galardonada actriz dejó en evidencia, una vez más, que en la vida real, tiene una actitud completamente opuesta a la de su personaje. En las redes sociales se viralizó un video que dejó en evidencia por qué es, indiscutidamente, la número uno.

“No seas ridícula, Andrea. Todos quieren esto. Todos quieren ser como nosotras”, le dijo Miranda Priestly, a su asistente Andrea ‘Andy’ Sachs en una de las escenas finales de El diablo viste a la moda. Se estrenó allá por 2006 y se convirtió en una de esas películas que no tienen límites de reproducciones. Siempre es un buen momento para verlas. A 19 años de su estreno, posiblemente surjan más frases icónicas como estas porque esta semana arrancó oficialmente el rodaje de la secuela en la ciudad de Nueva York.

La secuela de El diablo viste a la moda con Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt ya está en marcha (Foto: IMDb)

Esta semana Streep fue vista en Nueva York vestida como Miranda Priestly. El rodaje es un momento de extrema concentración para los actores. Cuando filman en exteriores, deben hacer todo lo posible para hacer oídos sordos a los gritos de los fanáticos y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, con la experiencia que la caracteriza, ella demostró que agradece profundamente el cariño de los fans.

En un video que se viralizó en las redes sociales se pudo ver a la actriz en el mismo edificio en el que previamente aparecieron Hathaway y Tucci. Desde lejos observó a los fans que estaban en la calle y tuvo un gesto que encantó a todos: les tiró besos y según se pudo advertir hasta les dijo “I Love You” (Los amo), como una clara muestra de agradecimiento hacia su apoyo incondicional y por las largas horas que esperaron para verla, aunque sea de lejos. Esta actitud no pasó inadvertida, y reafirmó lo merecido que tiene el cariño del público.

Meryl Streep saludó desde un edificio a los fanáticos que se acercaron al set de El diablo viste a la moda (Foto: Captura de video / X @kellmanstreep)

El elenco original está de vuelta para la secuela de El diablo viste a la moda: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Tracie Thoms como Lily. También hay nuevas incorporaciones: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Teroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. En cuanto al equipo creativo, el director David Frankel retoma su puesto, al igual que la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna.

Si bien la producción ya está en marcha, el estreno no será hasta el año que viene. Según indicó Variety, Disney designó el 1 de mayo de 2026 como fecha de estreno, es decir, a casi 20 años del lanzamiento de la primera parte. En cuanto a la trama de la continuación de la historia, según el sitio Production List de Film and Television Industry Alliance, “sigue a Miranda Priestly al final de su carrera, enfrentándose al declive de las revistas tradicionales. Debe competir con su ex asistente, Emily Charlton, ahora una ejecutiva de alto rango en un grupo de lujo, por los cruciales dólares destinados a la publicidad”.