En Netflix hay producciones para todos los gustos y todas las edades. Sin embargo, hay una serie que parece haber superado los límites de gran parte de la audiencia; y este es el caso de El cuerpo (The Body), la ficción de terror y drama que desembarcó en el gigante del streaming el 11 de noviembre y no tardó en generar controversia.

Dos de las protagonistas de El cuerpo (Foto: Netflix)

Según trascendió en las últimas horas, una campaña liderada por CitizenGO, la plataforma internacional de peticiones en línea y organización de activismo conservador, fundada en Madrid, superó las 120.000 firmas para exigir que la N roja retire la serie creada por Quinn Shephard.

El cuerpo se estrenó el 11 de noviembre en Netflix (Foto: Netflix)

De acuerdo a la organización, El cuerpo es “blasfema”, “anticristiana” y de alto contenido sexual, ya que la historia sigue a un grupo de estudiantes del equipo de danza de una escuela secundaria católica cuya vida da un giro oscuro tras un rito durante la noche de Halloween que sale mal. Durante una ceremonia de iniciación del equipo de baile de la escuela religiosa St. Mark, las jóvenes simulan un ritual satánico y obligan a una de sus compañeras, Grace, a consumir drogas. El juego termina en tragedia cuando la chica queda en coma.

Más allá del elemento sobrenatural, la trama explora la presión social, la competencia interna, el despertar sexual y los vínculos afectivos complejos entre las protagonistas. Todo esto ocurre bajo el peso de la culpa católica y el fanatismo religioso de su entorno.

El cuerpo, tráiler

El comunicado de CitizenGO sobre El cuerpo

Netflix se metió en los hogares cristianos, con algo que ningún padre ni madre jamás dejaría entrar.

El 11 de noviembre, Netflix estrenó los ocho episodios de El cuerpo en todo el mundo. La propia Netflix describe la serie como “un picante psicodrama adolescente con una pizca de terror católico”: colegialas católicas realizan un ritual bajo el efecto de drogas y ofrecen un “santísimo sacrificio virginal” al “Príncipe de las Tinieblas”.

La serie está clasificada TV-MA, para público adulto. Y sin embargo, Netflix la coloca en “series para adolescentes”.

Netflix no entra a tu casa como un extraño. Se sienta en tu sala, en el televisor familiar. Brilla en el teléfono de tu hijo o hija adolescente después de apagar la luz.

Ningún padre puede revisar cada serie que su hijo adolescente pone a reproducir. Netflix cuenta con eso.

Durante años le enseñas a tu hija a rezar. Y ahora Netflix le quiere enseñar que la oración lleva al demonio.

Y lo hace con tu dinero. Cada mes, las familias cristianas le pagan a Netflix, y Netflix invierte eso en el desprecio a su fe.

Una vez que la serie llega a tu sala y al teléfono de tu hijo adolescente, el daño ya está hecho. Nadie puede deshacerlo.

Esto es un patrón. Primero, Netflix se burló de Jesucristo mismo en La primera tentación de Cristo. Después sexualizó a niñas de once años en Cuties.

Ahora ha ido por las colegialas cristianas. Cada vez, Netflix avanza un paso más dentro del hogar familiar.

Pregúntate esto. ¿Netflix se atrevería a convertir la oración musulmana, el culto hindú o incluso un ritual wicca en una historia de terror sexual para adolescentes?

Por supuesto que no. Netflix hace esto con los cristianos porque cree que nos vamos a quedar callados y vamos a seguir pagando.

Es hora de demostrarle a Netflix que está equivocada. Unas pocas quejas se ignoran. Pero cuando los cristianos de todas las iglesias se unen, Netflix lo siente en el número de suscriptores.

Así fue como las familias obligaron a Netflix a pedir disculpas por Cuties. Esta vez pedimos más: detener El cuerpo.

En 2018, una alta ejecutiva de Netflix llamó a la audiencia de fe y familia “una audiencia muy importante” para la plataforma. Hoy, la inmensa mayoría de las personas en Hispanoamérica se identifican como cristianas, católicas o protestantes, según una encuesta de Pew Research de 2014.

Una firma sola es fácil de ignorar. Cientos de miles no lo son. Tú y yo necesitamos sumar todos los nombres posibles para que Netflix cancele El cuerpo.

La petición de CitizenGo (Foto: Captura CitizenGo)

Tómate treinta segundos ahora mismo y defiende tu fe.

Firma hoy y pídele a Peter Rice, director de contenidos de Netflix, que cancele El cuerpo HOY.