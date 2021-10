La sorpresiva revelación del Turco Naim sobre su matrimonio con Emilia Attias

El amor puede llegar de la forma más inesperada, al menos ese fue el caso de Emilia Attias y Naím Sibara. Los actores se conocieron durante una cámara oculta en donde el objetivo era “poner incómodas a las chicas”, según reveló el comediante de 54 años. Pero el encuentro terminó mejor de lo que los dos esperaban y, dieciséis años después, no solo siguen juntos sino que tienen una hija (Gina) y manejan un bar entre los dos.

“Ella me había hablado y me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó por qué no iba. ¡Y me dio el teléfono! Cuanto menos buscás algo, más te viene. Esa es la manera para que las cosas se den mágicamente”, relató tiempo atrás en Divina Comida (Telefe) para hablar sobre cómo se conocieron.

Turco Naim y Emilia Attias se conocieron durante una cámara oculta de "Los Tumberos"

Su relación genera mucha curiosidad en el mundo del espectáculo no solo por su cómico origen sino también por su duración. Sumado a esto, ambos prefieren mantener su vida privada muy resguardada de las cámaras. Sin embargo, en diálogo con El show del espectáculo, conducido por Ulises Jaitt, el Turco Naim reveló algunos detalles que dejaron a más de uno con la boca abierta.

La conversación estuvo enfocada en la temática de las “infidelidades”. Cuando le consultaron sobre los engaños dentro de la pareja, el actor contestó: “Nosotros llevamos 16 años y no ha habido infidelidades, por lo menos descubiertas”.

Asimismo, agregó: “Ahora, qué sé yo. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. Somos parte de otra generación”. Aunque se manejan con mucha libertad, aseguró que el poliamor no es lo suyo.

Turco Naím junto a Gina, su hija, disfrutando sus vacaciones instagram

“Por ejemplo, hoy Emilia está creo que en Salta. Y yo estoy acá con mi hija. Pero no estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, es libre... Ahora, llegar al poliamor... No sé si tengo la cabeza tan abierta. Me lo imagino en mi hija u otra generación”, sostuvo, dejando en claro que las parejas abiertas no son un concepto con el que se sienta cómodo.

Antes de terminar la entrevista, reveló si perdonaría un engaño de su pareja. Después de pensar unos segundos, indicó: “No sé si no perdonaría una infidelidad, tal vez puedo llegar a perdonar. No sé... Lo que no hago es verlo como algo genial y decir ‘¿esta noche salís con este’”. Para dar por cerrado el tema, aclaró: “A lo mejor estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola”.