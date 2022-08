La tajante respuesta de Piñón Fijo a las duras acusaciones de sus hijos: “Hay una parte dolorosa”

Fabián Gómez, la cara oculta tras el reconocido Piñón Fijo, habló por primera vez luego de que sus hijos, Sol y Jeremías, arremetieran contra él en las redes y lo acusaran de haberse “borrado” de sus vidas. El escándalo se desató a raíz de los rumores de un conflicto familiar, por el cual presuntamente el payaso tenía prohibido ver a su nieta Luna, de 5 años. “La bola de nieve que se generó le hizo daño a mis niños”, sostuvo.

“¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. ¡Te amo y te extraño!”, escribió Piñón en un posteo en Instagram. En Intrusos (América), el periodista Pablo Layus explicó el difícil momento del artista: “La verdad es que no la pasa bien. Se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos. Y Sol, como mamá de Luna, muy apegada a Piñón, desde que pasó todo esto no la puede ver”.

El descargo de Sol Fijo ante las acusaciones de que le prohíbe a su padre ver a su hija. Instagram: Sol Fijo

A raíz del revuelo que se armó, sus propios hijos salieron a cruzarlo en las redes. “Hace 8 meses que no lo veo porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos”, expresó Sol. Por su parte, Jeremías sumó: “No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’”.

Frente a esto, Piñón fijo volvió a referirse al tema. “No voy a decir nada, por respeto a los niños que admiran a este personaje. Mi único gran pecado, que no volvería a hacer al ver las consecuencias que se dieron, fue hacer un posteo en mis redes y decir que extrañaba a mi nieta. Después, eso desató conjeturas en la prensa y esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis niños, a mis hijos, y ya sabemos la reacción”, señaló.

La tajante respuesta de Piñón Fijo a los duros mensajes de sus hijos

En esa misma línea, en un video que pasaron al aire en LAM (América), indicó: “Hay una parte dolorosa. Hoy en día es fácil acusar de maltrato, de violencia. Omitir la verdad muchas veces te deja parado a vos. Si digo ‘si yo hablara de lo que este muchacho me hizo...’, ya te deja parado en el lugar de cosas muy serias. Estas cosas no las voy a hablar como Piñón. Medio bizarro que un payaso esté hablando de acusaciones demasiado serias. A mi hijo lo amo, a mi hija, a mis nietos, los amo. Nunca haría nada para hacerles daño”.

El contundente descargo de Sol, la hija de Piñón Fijo, tras la acusación de no permitirle ver a sus nietos. Instagram: Piñon Fijo

Los duros mensajes de los hijos de Piñón Fijo

Tras el primer posteo del payaso sobre lo mucho que extrañaba a su nieta Luna, su hija Sol rompió el silencio y aseguró: “Los días pasaron y mi padre no salió a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas. Hace 8 meses que no lo veo porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Jamás le prohibí ver a sus nietos”.

Jeremías, su otro hijo, también expresó su versión en su cuenta de Instagram. “Nadie prohibió nada a nadie. Podría agachar la cabeza y llamar por teléfono, pero nunca sucedió. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de 5 años, obviamente, asegurándose de tapar y cuidar el suyo”, dijo.

Jeremías Fijo compartió en sus stories de Instagram un comunicado sobre la situación con su padre. Instagram: Jeremías Fijo

Para cerrar, fue tajante: “Su defensa es que ‘se le fue de las manos’, puertas para adentro. No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Perdonamos cosas realmente importantes”.