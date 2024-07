La teoría que explica por qué los ojos de Ansiedad en Intensamente 2 son distintos a los demás

Escuchar

En cada una de sus películas, los estudios Pixar dejaron en claro que nada de lo que aparece en pantalla se encuentra librado al azar o a las casualidades, sino que, al contrario, todo tiene una explicación que, si no es explícita, se puede encontrar en el análisis de sus films. Y la secuela de Intensamente (Inside Out 2), que se convirtió en un éxito de taquilla desde que fue estrenada hace unas semanas no es ajena a esta atención a los detalles.

IntensaMente 2 (Inside Out 2) presenta a un personaje revolucionario: Ansiedad Disney

En la primera entrega de la animación conocimos a las emociones primarias de Riley Andersen, la niña protagonista. Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Desagrado conducen su mente a través de distintas aventuras que la llevan a un colapso total que, afortunadamente, se resuelve y desemboca en una reconfiguración más compleja del cuartel general desde donde actúan, mal o bien, con la premisa de hacerla feliz.

Una de las características principales de estas emociones es el color con el que son representadas. Un color que no sólo caracteriza el diseño de sus cuerpos y de su ropa, sino también a sus ojos, que lucen el mismo tono. Sin embargo, en Intensamente 2, la principal nueva emoción antagonista, Ansiedad, presenta una incongruencia entre el color naranja de su estructura física y el verde que aparece en el iris de sus ojos enormes y algo desorbitados, lo que generó diversas teorías entre el público acerca de esta notable diferencia.

Entre ellas, una de las más coherentes fue explicada por el tiktoker @yeshua_el_cinefilo en un video que, hasta el momento, alcanza más de 15 millones de reproducciones. Allí, el creador de contenido asegura que “hay una razón fascinante” para entender esta distinción que, por supuesto, no es un error sino que hace referencia a la función principal de Ansiedad.

Es que aunque Ansiedad representa a la inquietud y al nerviosismo, no hay que olvidar que todas las emociones de Riley tienen un único objetivo: hacer que su vida sea lo más feliz posible. Por eso, el tiktoker asegura que la actitud de la emoción protagonista de la secuela es sólo un mecanismo para proporcionar seguridad y controlar las preocupaciones. De ahí, entonces, que sus ojos sean verdes. ¿Por qué? Porque si la ansiedad se representa con el naranja, en el círculo cromático su opuesto es el color verde, que viene a ser la esencia del personaje, que no es otra que la de proteger a Riley.

IntensaMente 2 (Inside Out 2) cuenta con nuevas emociones que provocarán problemas Disney

De esta manera, resulta lógico que la gente de Pixar haya hecho esta elección que, más allá de la estética, tiene un profundo significado emocional y psicológico. Por eso, aunque la estructura física de Ansiedad con su naranja estridente luzca como un manojo de nervios, su objetivo es otro y la respuesta está en el color de sus ojos verdes que vienen a representar la serenidad y el sosiego.

La narrativa de Intensamente 2 se enriquece aún más con estos detalles. Pixar siempre supo cómo desarrollar sus personajes de manera que reflejen no sólo aspectos emocionales complejos, sino también la interconexión de estos con la salud mental y el bienestar general. Ansiedad, con su contradicción cromática, nos enseña que incluso las emociones más perturbadoras tienen un propósito positivo en nuestra vida.

LA NACION